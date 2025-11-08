Nach Hobby-Horsing: Neuer Trend ist noch viel absurder

Das Hobby-Horsing schaffte es ja bereits international in die Schlagzeilen: Pferdesport, aber ohne Pferd. Stattdessen haben die Sportler ein Steckenpferd zwischen den Beinen geklemmt. Jetzt gibt es jedoch einen brandneuen Trend, der wohl vom Hobby-Horsing inspiriert wurde: Beim Hobby-Dogging besuchen die Teilnehmer eine Hundeschule – jedoch komplett ohne Hund.

Wer schon immer einen Hund erziehen wollte, aber nicht die Möglichkeit hat, sich um ein Haustier zu kümmern, ist hier genau richtig aufgehoben. In Barbara Gerlingers Hundeschule in Baden-Württemberg können die Teilnehmer lernen, ihre imaginären Hunde zu trainieren: sei es Gassi gehen, Sitz machen oder sogar Parkour laufen. Was dabei jedoch fehlt, ist ein echter Hund – dieser bleibt nur imaginär.

Hobby-Dogging Imaginäre Hunde absolvieren Übungen

Die Teilnehmer halten ihre imaginären Hunde an einer verstärkten Leine fest, an der ein Geschirr befestigt ist. Dieses bleibt jedoch leer. Wenn die „Hunde“ die Übungen erfolgreich absolviert haben, werden sie von ihren „Haltern“ gelobt. Es gibt sogar imaginäre Leckerlis, die abschließend zur Belohnung verteilt werden, wie der „Stern“ berichtet.

Klingt erst einmal seltsam, aber Hundetrainerin Barbara Gerlinger sieht im Hobby-Dogging eine sinnvolle Beschäftigung. Die Übungen ohne Hund sind eine vielversprechende Vorbereitung für die Anschaffung eines Haustiers. Gegenüber der „Mittelbayerischen“ erklärt sie, dass Hundebesitzer oft sehr schnell von ihren Fellnasen abgelenkt werden – was das Training oft erschwert.

User reagieren auf den neuen Trend nach Hobby-Horsing

Beim Hobby-Dogging wird allerdings der Mensch trainiert. Gerlinger berichtet, dass Hundehalter beim üblichen Hundetraining oft behaupten: „Am anderen Ende der Leine liegt der Fehler.“ Beim Hobby-Dogging gibt es jedoch keinen Hund, auf den die Fehler abgeschoben werden können.

Die Hundetrainerin will mit dem Hobby-Dogging das mentale Training und die Konzentration ihrer Teilnehmer fördern – und das wohl mit Erfolg. Eine Kursteilnehmerin erklärt gegenüber der „Mittelbayerischen“: „Mag etwas affig ausschauen am Anfang, aber warum denn? Das ist okay.“ Auf Instagram reagiert auch Hunde-Profi Martin Rütter auf den brandneuen Trend. Gerade beginnt er zu erklären, wie schwierig das Hindernislaufen für viele Hunde ist, da stellt er irritiert fest: „Also die haben ja keine Hunde dabei… Okay…“

Auch im Netz reagieren Nutzer mit gemischten Gefühlen auf den neuen Trend-Sport. So heißt es in den Kommentaren auf Instagram: „Das kannst dir auch nicht ausdenken“ oder auch „Also jetzt wird’s wild.“ Eine Nutzerin kritisiert jedoch: „Es wäre doch super, wenn sie das mit Hunden aus dem Tierschutz machen würden!“ Ein anderer User merkt an, dass sich viele Hunde aus dem Tierheim sicher auch über das Training freuen würden. Die meisten Nutzer nehmen es jedoch mit Humor. Scherzhaft schreibt ein Instagram-User: „Wo kann ich einen imaginären Hund kaufen?“