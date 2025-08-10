Hitze kehrt in Deutschland krachend zurück! „Muss man fliehen“

Der Sommer zeigt sich in der kommenden Woche von seiner heißen Seite. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet Temperaturen weit über 30 Grad. Bereits ab Montag steigen die Werte kontinuierlich an. Besonders im Süden und der Landesmitte werden die Temperaturen bereits früh Höchstwerte erreichen. Am Montag wird es fast überall sommerlich warm.

Hitze erreicht das gesamte Land

Am Dienstag knackt fast das ganze Land die 30-Grad-Marke. Nur an den Küsten bleiben die Temperaturen mit bis zu 29 Grad etwas niedriger. Vom Oberrhein bis zur Mosel sind schwüle 30 bis 36 Grad möglich. Gleichzeitig bleibt der Himmel meist wolkenfrei, vor allem im Süden Deutschlands.

Am Mittwoch wird die Hitze laut DWD noch stärker spürbar. Temperaturen zwischen 31 und 38 Grad werden erwartet. Die wärmsten Regionen sind das Rhein-Main-Gebiet, die Pfalz und Baden-Württemberg. Kühle Orte bleiben selten, nur auf den Inseln bleibt es unter 30 Grad. Die Luftmassen ziehen langsam Richtung Osten.

Tipps und Aufruf zu Vorsicht bei Hitze

Der DWD empfiehlt ab Mittwoch reichlich Flüssigkeit zu trinken und direkte Sonneneinstrahlung zu meiden. Körperliche Anstrengung sollte reduziert werden, um den Kreislauf zu entlasten. Gegen Ende der Woche nimmt das Gewitterrisiko wieder zu. Genauere Prognosen zur Unwettergefahr bleiben jedoch bislang unsicher.

„Die Schlangen vor den Eisdielen werden länger werden, die Freibäder gut gefüllt sein und das Stöhnen über die Hitze zunehmen“, prognostizierte die Meteorologin Magdalena Bertelmann vom DWD dann die Wochenmitte. Dann drohen fast überall in Deutschland „schwülheiße 31 bis 38 Grad“. „Mittwoch und Donnerstag muss man auf die Inseln fliehen, wenn man Temperaturen unter 30 Grad erleben möchte“, sagte Bertelmann vom DWD. (mit dpa)

