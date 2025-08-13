XXL-Hitze in Deutschland: So schützt du deine Vierbeiner – Sonnenstich, Hitzschlag & Co.

36 Grad und es wird noch heißer: Der Sommer ist (endlich da). Und was für uns – oder zumindest für viele – ein Grund zur Freude ist, kann für unsere Haustiere zur tödlichen Gefahr werden.

Anders als wir können viele Tiere nämlich nicht einfach schwitzen, um sich abzukühlen. Somit ist klar: Vor allem unsere pelzigen Freunde sind in diesen Tagen auf unsere Fürsorge angewiesen – mehr denn je. Doch was kann ich nun für meinen Vierbeiner tun? HIER einige Tipps.

Hitze im Sommer – eine tödliche Gefahr für alle Haustiere

Regel Nummer 1: Frisches Trinkwasser ist der erste Schritt – und zwar rund um die Uhr. Bei Katzen hilft ein kleiner Trick: Etwas ungewürzte Hühnerbrühe ins Wasser oder direkt ins Nassfutter mischen, macht das Trinken attraktiver. Hunde sollten – je nach Gewicht – bis zu 150 ml Wasser pro Kilogramm Körpergewicht am Tag bekommen, besonders bei Trockenfutter!

Auch Kaninchen & Nager brauchen in dieser Zeit spezielles Futter: Grünfutter, das bei Hitze schnell gärt, sollte sofort entfernt werden, um schwere Verdauungsprobleme zu vermeiden. Und vor allem: Käfige oder Gehege dürfen nie in der prallen Sonne stehen.

Gassi-Gehen, Autofahren & Co.: Hier sollte man aufpassen

Doch damit nicht genug: Auch beim Gassi-Gehen muss man Obacht geben. Spaziergänge gehören in den frühen Morgen oder späten Abend. Heißer Asphalt kann die Pfoten schmerzhaft verbrennen – teste also am besten den Boden mit dem Handrücken. Ist er zu heiß für dich, ist er es auch für deinen Hund.

Auch im Auto muss man aufpassen, denn bei leicht geöffnetem Fenster steigt die Innentemperatur rasant. Innerhalb von Minuten kann ein Hund einen lebensbedrohlichen Hitzschlag erleiden. Somit sollte klar sein, dass man niemals, wirklich niemals, ein Tier im Auto zurückgelassen sollte! Außerdem sollte man Zugluft beim Autofahren vermeiden, den sonst drohen Augenentzündungen – das Fenster lieber nur leicht kippen.

Obacht im See: Es lauert eine tödliche Gefahr

Und auch die richtige Abkühlung ist wichtiges Thema – hier einige Tipps:

Kühlmatten, feuchte Handtücher oder nasse T-Shirts bieten Erleichterung.

In der Wohnung helfen schattige Plätze, Ventilatoren (nicht direkt auf das Tier richten!) und kühle Fliesenbereiche.

Katzen lieben feuchte Tücher zum Drauflegen oder Coolpacks in ein Handtuch gewickelt.

Apropos Abkühlung: Auch beim Baden sollte man aufpassen! Was wie eine Erfrischung aussieht, kann tödlich enden: Blaualgen in Seen sind nämlich hochgiftig. Auch für die Fische gilt: Keine Eiswürfel ins Wasser! Stattdessen: Lichtzeiten im Aquarium verkürzen, das senkt die Temperatur und den Sauerstoffverbrauch der Fische.

Somit ist klar, für unsere Tiere ist der Sommer kein Spaß. Doch wer aufmerksam bleibt, regelmäßig Wasser reicht, Schatten spendet und Abkühlung bietet, rettet im Zweifel Leben.