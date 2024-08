Hitze in Deutschland: Diese gefährlichen Fehler macht jetzt fast jeder

Die Hitze in Deutschland macht den Menschen seit Tagen zu schaffen. Am Montag und Dienstag (12./13. August) gab’s die beiden heißesten Tage des Jahres. Und auch am Mittwoch ist in vielen Regionen der Bundesrepublik noch keine Abkühlung in Sicht.

Dabei begehen viele Menschen im Kampf gegen die hohen Temperaturen immer wieder die gleichen Fehler, die äußerst böse enden können. Folgende Fehler sollte man vermeiden.

Hitze in Deutschland: Nicht nur drinnen aufhalten

Wenn die Temperaturen die 30-Grad-Marke übersteigen, bleiben viele Menschen den ganzen Tag zuhause und versuchen zu entspannen. Gewiss: Bei einer solchen Hitze sollte man große Belastungen meiden. Doch zu viel Entspannung ist ebenfalls nicht empfehlenswert.

Denn dadurch fährt der Körper den eigenen Kreislauf massiv runter. Und das führt wiederum dazu, dass ihn plötzlich selbst kleinste Anstrengungen überlasten.

Daher sollte man auch bei hohen Temperaturen seinen Kreislauf permanent anregen. Hier bieten sich kurze Spaziergänge oder leichte Sport-Einheiten an – am besten zu kühleren Tageszeiten am Morgen oder Abend.

Vorsicht bei Klimaanlagen

Klimaanlagen laufen bei der aktuellen Extrem-Hitze auf Hochtouren. Abgesehen von ihrer enormen Umweltschädlichkeit birgt eine Klimaanlage aber auch für den menschlichen Körper große Gefahren.

Denn die großen Temperatur-Unterschiede bringen den Körper an seine Belastungsgrenzen. Während draußen eine Hitze von 35 Grad herrscht, ist es drinnen meist auf 20 Grad abgekühlt. Das macht der Kreislauf häufig nicht mit. Weitere Folgen sind Erkältungen oder Bindeshautentzündungen.

Bei Hitze keine eiskalten Getränke trinken

Bei den Extrem-Temperaturen ist es nur zu verlockend, sich mit einem eiskalten Getränk abzukühlen. Doch der ausgiebige Verzehr eiskalter Getränke führt bei vielen Menschen immer wieder zu Magenkrämpfen. Daher sollte die Temperatur der Getränke nach Möglichkeit nicht zu niedrig sein.

Besonders gefährlich sind bei dieser Hitze in Deutschland alkoholhaltige Getränke. Denn bei hohen Temperaturen wirkt der Alkohol deutlich schneller und stärker.

Hitze in Deutschland: Nicht zu kalt duschen

Ebenso verlockend ist bei dieser Hitze eine kalte Dusche. Doch auch dies ist ein großer Fehler. Denn wer zu kalt duscht, löst in seinem Körper keineswegs eine Abkühlung aus – ganz im Gegenteil.

Durch die niedrige Temperatur des Wassers fährt der Körper seine eigene Temperatur automatisch hoch. Dadurch schwitzt man letztendlich nur noch mehr.