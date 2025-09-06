Historischer Zug auf Mallorca: Urlauber haben nach Unglück in Lissabon klare Meinung

Seit 1912 fährt ein historischer Holzzug die Urlauber von Port de Sóller auf Mallorca zurück in die Vergangenheit. Von Palma geht es über Bunyola nach Sóller und weiter zum Hafen. Die Eisenbahn ist eins der beliebtesten Ausflugsziele auf der Sonneninsel und lockt jährlich tausende Besucher und Besucherinnen an. Doch wie sicher fühlen sich die Besucher in der Bahn wirklich?

Diese Frage stellt sich aus einem traurigen Anlass: Nur ein paar Jahre älter ist die Bahn in Lissabon, die am Mittwoch (3. September) verunglückte. Die Seilbahn war aus bislang unbekannten Gründen entgleist, umgekippt und gegen ein Haus geprallt. Augenzeugen berichteten, dass die Bahn außer Kontrolle den Hügel herunterraste. 16 Tote und mehr als 20 Verletzte sind die Folge des schweren Unglücks. Und auch auf Mallorca war es bereits zu einem Unfall mit dem historischen Zug gekommen.

Mallorca: So sicher fühlen sich die Besucher der Eisenbahn

Jede halbe Stunde fährt die historische Bahn in Port der Sóller ab. Pünktlich zur Einfahrt der Bahn strömen die Touristen Richtung Gleise, um sich den besten Platz am Fenster zu sichern. Auch wenn sich Bauart und die Fahrweise der Bahnen offensichtlich unterscheiden, um historische Züge handelt es sich bei beiden. Wir fragen die Urlauber, ob sie vom Unglück in Lissabon gehört haben und ob sie sich mit der Fahrt auf Mallorca trotzdem weiterhin sicher fühlen.

Peter (30) und seine Freundin haben es sich gerade in der Bahn bequem gemacht, als wir sie ansprechen. Das australische Paar hatte vorher gar nicht von der Eisenbahn gehört, sondern sich ganz spontan nach einem Strandtag für die Fahrt entschieden. Als wir ihn auf das Unglück in Lissabon ansprechen, wirkt er in Bezug auf seine anstehende Fahrt gelassen. Er fühlt sich weiterhin sicher und freut sich auf die Fahrt.

Eine ähnliche Einstellung hat auch Martina vom Möhnesee in NRW. Die 62-Jährige kennt sich in Sóller besonders gut aus, sie und ihr Mann haben eine ganze Weile auf der Insel gelebt. Aus diesem Grund hat sie auch schon einige Fahrten mit dem historischen Holzzug gemacht. Für gefährlich hält sie den Zug nicht. „Ich denke mal, dass vom Aufbau der Bahn da doch gewisse Unterschiede bestehen. Ich hab die in Lissabon noch nicht erleben dürfen und auch noch nicht gesehen, aber ich glaube, das ist ein ganz anderes Prinzip. Hier wirkt es etwas vertrauenerweckender, weil die Bahn klassisch auf den Schienen fährt und ich hab da jetzt so keine Bedenken. Wenn ich jetzt in Lissabon wäre, würde ich mir schon eher Gedanken machen.“

Sóller-Zug weiterhin beliebt

Auch Wolfgang aus Leverkusen bleibt entspannt – er und seine Frau kennen und lieben den Zug. Wenn es nach ihm geht, sollte niemand die Fahrt verpassen. „Gehört absolut dazu“, betont er. Sorgen macht er sich nach dem Unfall in Lissabon keine. „Ich denke, das war ein Materialfehler. Und es ist ein Ergebnis dieser Berg- und Talfahrt in Lissabon.“ Er denkt, dass so ein Unfall hier gar nicht passieren kann. Auf die Frage, ob er weiterhin mit einem sicheren Gefühl in die Bahn einsteigen würde, antwortet er: „Hier und in Lissabon.“

Es lässt sich schnell erkennen, dass die Urlauber auf Mallorca den Unfall in Lissabon nicht mit der Bahn in Port de Sóller in Verbindung bringen. Die Besucher fühlen sich weiterhin sicher. So wird sich das beliebte Touristenziel wohl auch in Zukunft über zahlreiche Fahrten mit glücklichen Besuchern freuen.

Auch hier gab es schon Unfälle

Erst im vergangenen Jahr stieß der bei Urlaubern beliebte Zug auf Mallorca in der Inselhauptstadt Palma de Mallorca mit einem Auto zusammen – glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Vor zehn Jahren entgleiste der historische Zug am 1. Juli 2015, nachdem er zuvor mit einem Auto zusammengestoßen war. Auch hier gab es keine Verletzte – lediglich der historische Zug zog erhebliche Sachschäden davon.