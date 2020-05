„Heute Show“ (ZDF): Kabarettist Abdelkarim und ein Kamerateam wurden am Freitag in Berlin von 15 Personen angegriffen.

„Heute Show“ (ZDF): Feige Attacke auf Abdelkarim und Kamerateam in Berlin – so brutal gingen die vermummten Angreifer vor

Berlin. Nach dem Angriff auf ein Kamerateam der ZDF-Satiresendung „Heute show“ am Mai-Feiertag in Berlin ermittelt nun der Staatsschutz. Das sagte Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Samstag im RBB-Inforadio.

Zu weiteren Erkenntnissen, etwa dem politischen Hintergrund der Täter, wollte sie sich wegen der laufenden Ermittlungen zunächst nicht äußern. „Das war ein durchaus wirklich feiger Angriff“, sagte Slowik.

„Heute Show“: Kamerateam in Berlin angegriffen

Am Rande einer Demonstration gegen die Corona-Eindämmungsmaßnahmen kam es am frühen Freitagabend zu einem Übergriff auf das siebenköpfiges Kamerateam der „Heute Show“.

Sie drehten gerade mit dem Kabarettisten Abdelkarim einen Beitrag. Das siebenköpfige Team machte nach bisherigem Stand gerade eine Pause, als es plötzlich und unvermittelt von rund 20 bis 25 vermummten Personen angegriffen worden sein soll, teilte die Polizei am Samstag mit. Das ZDF-Team sollen geschlagen, offenbar auch mit einer Metallstange, und als sie auf dem Boden lagen, getreten worden sein.

Sechs Personen festgenommen

Die Tatverdächtigen flüchteten im Anschluss. Alarmierte Polizeikräfte konnten kurz darauf in der Nähe zwei Frauen und vier Männer als Tatverdächtige vorläufig festnehmen. Eine Polizeisprecherin teilte mit: „Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern noch an.“ Die festgenommenen Frauen, 25 und 27 Jahre alt, und Männer, 24 und 31 Jahre alt, sowie zwei 25-Jährige, werden am Samstag dem Haftrichter vorgeführt.

Am Abend twitterte die Berliner Generalstaatsanwaltschaft: „Festnahmen wegen gewalttätiger Ausschreitungen vom 1. Mai: 1 Haftbefehl wurde antragsgemäß erlassen, 1 weiterer Haftbefehl ist beantragt. I.m übrigen auch bezüglich des Angriffs auf das ZDF-Kamerateam - kein dringender Tatverdacht bzw. keine Haftgründe. Die Beschuldigten wurden entlassen.“

Abdelkarim und sein Kamerateam wurden am Freitag in Berlin angegriffen. Foto: ZDF

Fünf Mitglieder des Kamerateams sind bei dem Angriff verletzt worden – vier davon so schwer, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Das teilte das ZDF am Freitagabend mit. Laut Polizei soll ein 50-Jähriger des Kamerateams bei dem Angriff sogar das Bewusstsein verloren haben.

„Heute Show“ (ZDF): Kabarettist Abdelkarim und ein Kamerateam wurden am Freitag in Berlin von 15 Personen angegriffen. Foto: Christoph Soeder/dpa

ZDF verurteilt die Tat

Die Verantwortlichen der ZDF-Sendungen meldeten sich bereits zu Wort. In der „Heute Journal“-Ausgabe um 19 Uhr erklärte Moderatorin Barbara Hahlweg, dass der Dreh mit Abdelkarim zum Zeitpunkt des Übergriffs bereits abgeschlossen gewesen sein soll. Der 38-jährige Kabarettist aus Bielefeld soll unverletzt geblieben sein.

ZDF-Programmdirektor Dr. Norbert Himmler verurteilt den Angriff aufs Schärfste: „Die Pressefreiheit ist – gerade in diesen Tagen – ein hohes Gut. Unsere Sorge gilt nun jedoch zuallererst den Teammitgliedern und ihrer Gesundheit.“

„Heute Show“: Auswirkungen auf die Folge am Freitagabend?

Am Abend teilte die „Heute Show“ auf Twitter mit, dass die Meldung des Angriffs das Team erst nach der Aufzeichnung der Sendung erreichte. Dementsprechend kann man davon ausgehen, dass der Vorfall in der Ausgabe am 1. Mai nicht thematisiert wird.

Diese Nachricht erreichte uns erst nach der Aufzeichnung der heutigen Sendung. (2/2) — ZDF heute-show (@heuteshow) May 1, 2020

„Wir sind schwer betroffen und wünschen den Kollegen eine schnelle Genesung“, heißt es in dem Tweet des „Heute Show“-Teams.

Harald Ortmann, Geschäftsführer von TV United, der Produktionsfirma, die den Kameramann und den Tonassistenten für die Dreharbeiten stellte, sagte dem ZDF: „Sie sind mit Totschlägern auf das Team los. Unserem Tonassistenten wurde ins Gesicht getreten - mit einer Brutalität, mit der man in Kauf genommen hat, dass es ein Mensch nicht überlebt.“

Der Duisburger Comedian Abdelkarim hat sich inzwischen auf Twitter für die Genesungswünsche bedankt. Außerdem meldete sich zu möglichen Verschwörungstheorien zu Wort: „Ich hoffe, ich störe jetzt nicht die polizeilichen Ermittlungen, aber hier eine kleine Klarstellung, weil es wirklich Menschen gibt, die das glauben: Der Angriff war nicht inszeniert. Ist zwar grad in Mode, aber man muss nicht auf alles mit einer Verschwörungstheorie reagieren.“ (at/ms, mit dpa)