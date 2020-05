„Heute Show“ (ZDF): Abdelkarim und Kamerateam in Berlin von 15 Personen angegriffen +++ Mehrere Verletzte im Krankenhaus

„Heute Show“ (ZDF): Kabarettist Abdelkarim und ein Kamerateam wurden am Freitag in Berlin von 15 Personen angegriffen.

Am Rande einer Demonstration gegen die Corona-Eindämmungsmaßnahmen kam es am frühen Freitagabend zu einem Übergriff auf ein siebenköpfiges Kamerateam der „Heute Show“. Sie drehten gerade mit dem Kabarettisten Abdelkarim einen Beitrag, als sie in der Nähe des Alexanderplatzes in Berlin von rund 15 Personen angegriffen wurden.

„Heute Show“-Kamerateam in Berlin angegriffen

Fünf Mitglieder des Kamerateams sind bei dem Angriff verletzt worden – vier davon so schwer, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Das teilte das ZDF am Freitagabend mit. In der „Heute Journal“-Ausgabe um 19 Uhr erklärte Moderatorin Barbara Hahlweg, dass der Dreh mit Abdelkarim zum Zeitpunkt des Übergriffs bereits abgeschlossen gewesen sein soll. Der 38-jährige Kabarettist aus Bielefeld soll unverletzt geblieben sein.

Abdelkarim und sein Kamerateam wurden am Freitag in Berlin angegriffen. Foto: ZDF

ZDF-Programmdirektor Dr. Norbert Himmler verurteilt den Angriff aufs Schärfste: „Die Pressefreiheit ist – gerade in diesen Tagen – ein hohes Gut. Unsere Sorge gilt nun jedoch zuallererst den Teammitgliedern und ihrer Gesundheit.“

„Heute Show“: Auswirkungen auf die Folge am Freitagabend?

Am Abend teilte die „Heute Show“ auf Twitter mit, dass die Meldung des Angriffs das Team erst nach der Aufzeichnung der Sendung erreichte. Dementsprechend kann man davon ausgehen, dass der Vorfall in der Ausgabe am 1. Mai nicht thematisiert wird.

Diese Nachricht erreichte uns erst nach der Aufzeichnung der heutigen Sendung. (2/2) — ZDF heute-show (@heuteshow) May 1, 2020

„Wir sind schwer betroffen und wünschen den Kollegen eine schnelle Genesung“, heißt es in dem Tweet des „Heute Show“-Teams.

Sechs Personen festgenommen

Insgesamt sechs Personen (eine Frau, fünf Männer) wurden im Anschluss an den Übergriff festgenommen.

Die Pressesprecherin der @polizeiberlin zum Vorfall mit dem Kamerateam. pic.twitter.com/y5VA2iBF4c — Axel Lier ✏️ (@Reporter_Flash) May 1, 2020

„Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern noch an“, so die Polizeisprecherin. (at, mit dpa)