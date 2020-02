Hessen: Tödlicher Ehestreit! 42-Jähriger sticht seine Frau (38) nieder

Bad Soden-Salmünster. Tödlicher Ehestreit in Hessen! Nach einem lautstarken Streit soll ein 42-Jähriger in Bad Soden-Salmünster am Dienstagmorgen seine Frau niedergestochen haben. Sie wurde tödlich verletzt.

In Aschaffenburg habe sich der Mann schließlich auf einer Polizeiwache gestellt, so Polizei und Staatsanwaltschaft. Nachbarn hatten kurz nach 5.00 Uhr Rettungskräfte alarmiert, nachdem es in der Wohnung der Familie in Hessen zu einem lauten Streit gekommen war.

Hessen: Ehestreit endet tödlich

Als die Helfer eintrafen, lag die 38 Jahre alte Frau den Angaben zufolge leblos mit einer Stichverletzung in der Küche. Jede ärztliche Hilfe sei für sie zu spät gekommen.

Die 13 und 15 Jahre alten Kinder des Ehepaares, die den Streit der Eltern wohl mitbekommen haben, werden den Angaben zufolge von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung seien noch völlig unklar, hieß es am Morgen. Bei der Fahndung nach dem 42-Jährigen war auch ein Hubschrauber zum Einsatz gekommen. Die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei Gelnhausen haben die Ermittlungen übernommen. (dpa/cs)