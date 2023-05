Hermes: Autsch! Bote hinterlässt DIESE fiese Nachricht an Empfänger

Online-Shopping erfreut sich in Deutschland einer großer Beliebtheit. Durch die Corona-Pandemie hat sich das Kaufverhalten nochmal deutlich und im positiven Sinne für Online-Anbieter verändert.

Doch der Weg vom „Jetzt bestellen“-Klick bis in unserer Wohnung passiert nicht von selber, sonders es steckt viel Arbeit dahinter. Wie viel Stress die Boten in ihrem Job haben, kannst du auch in diesem Artikel nachlesen: DHL-Zusteller verrät: DARUM klingeln Paketboten häufig nicht an deiner Tür

Immer wieder gibt es Beschwerden, dass Pakete gar nicht erst ankommen, zu einer Abholstation gebracht oder sogar zurückgeschickt werden. Im besten Fall werden sie, wenn man zu dem Moment der Auslieferung nicht zu Hause ist, bei einem Nachbarn abgegeben. Wenn es denn so einfach wäre…

Hermes Bote mit klarer Botschaft

Ein Facebook-Nutzer postest nun ein Bild einer Benachrichtigung eines Hermes-Boten, welche die angesprochene Person eher weniger erfreuen wird: „Sei bitte netter zu deinen Nachbarn. Sieben von sieben wollten deine Pakete nicht nehmen.“

Das sind klare Worte! Der Bote markiert weiterhin auf dem Zettel, dass die Sendung zum Anbieter zurückgeht, da vier Mal niemand anzutreffen war.

Er oder sie scheint allerdings nicht die einzige Person zu sein, bei der die Nachbarn sich weigern, ein Paket anzunehmen. In den Kommentaren findet sich sowohl für den Boten, als auch den Besteller Verständnis: „Mir tun die Boten leid, nur darum nehme ich ab und an noch welche an.“ Ein andere Frau schreibt: „So traurig, meine [Nachbarn] nehmen auch nie meine an, ich aber täglich ihre.“

So kann online bestellen dann doch manchmal komplizierter sein und länger dauern, als wenn man kurz in den Laden gegangen wäre. Doch der Kunde hat vielleicht aus der Nachricht des Hermes-Boten gelernt…