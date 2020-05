Hermes: Paketzusteller legt Ware vor die Tür – Kunde ist fassungslos, als er später DAS in der Überwachungskamera sieht

Großbritannien. Es sind irre Bilder, die der Brite Martin Hind am Mittwochmorgen auf seiner Überwachungskamera vorfindet.

Er hatte eigentlich ein Paket von Hermes erwartet. Der Zusteller hatte ihm am Abend zuvor noch bestätigt, dass das Paket erfolgreich auf Martins Grundstück geliefert worden war. Doch am nächsten Morgen war es nirgends zu sehen. Auf den Videobildern fand Martin dann die unfassbare Lösung des Rätsels.

Hermes: Zugestelltes Paket wird von Fuchs geklaut

„Er hat es definitiv geliefert“, schreibt Martin in einem Facebook-Beitrag, in dem er die Aufnahmen seiner Überwachungskamera postete. Der Bote ist also nicht schuld am verschwundenen Paket. Doch der wahre Übeltäter zeigt sich erst zu viel späterer Stunde: Gegen 0.50 Uhr schleicht sich doch tatsächlich ein Fuchs in die Einfahrt – und zeigte großes Interesse an der Hermes-Lieferung.

Beim ersten Beschnuppern kippt das Paket direkt um, was den Fuchs erschrocken zurückweichen lässt. Doch die Neugier des Tieres ist ungebrochen: Er schnappt sich das Päckchen mit seinen Zähnen und zerrt es davon.

Was befand sich bloß in dem Paket, das den Fuchs so begeisterte? Martin Hind antwortet auf diese Frage in einem Facebook-Kommentar lediglich mit einem Achselzucken.

Martin Hind ist unzufrieden mit Hermes

Ganz allgemein scheint Martin Hermes nicht sonderlich wohlgesonnen zu sein. In seinem Post bezeichnet er den Zusteller als „Herpes“ und beschwert sich über die Lieferungsmethode: „Wenn ich sage „geliefert“, dann meine ich, dass er das Paket durch das Tor gezwängt und in einer Pfütze liegen gelassen hat“.

Laut dem britischen „Mirror“ hat Hermes bereits angekündigt, mit Martin über eine Rückerstattung oder einen Ersatz zu verhandeln. Das Abstellen des Pakets innerhalb eines abgesperrten Grundstücks schien für den Zusteller eine gute Option zu sein, die kontaktlose Lieferung im Rahmen der Corona-Pandemie druchzuführen. „Aber dabei haben wir nicht Herrn Fuchs mit einberechnet“, gesteht Hermes. (at)