Hermes: Video zeigt Zusteller DABEI – Kunden sind geschockt

Diese Bilder sehen aus, als hätte jemand einen richtig schlechten Tag gehabt und ordentlich Wut im Bauch: Immer wieder wirft ein Hermes-Zusteller mit voller Kraft Pakete in seinen Wagen, versucht offenbar bis an die Rückwand oder Decke zu kommen. Es sind heftige Bilder.

Ein Mann filmt den Hermes-Boten beim Verladen von Paketen und Bestellungen. Das Video schockierte dabei vor allem die Kunden.

Hermes: Mann entdeckt Hermes-Zusteller und hält sofort die Kamera drauf

Wayne Millin war gerade bei seiner Freundin Barnwood in Gloucestershire in England zu Besuch, als er aus dem Fenster sah und einen Hermes-Mitarbeiter entdeckte. Sofort zückte er sein Handy und filmte die Szene.

Etwa 300 Millionen Hermes-Pakete werden jährlich zugestellt. (Symbolbild) Foto: imago images / BildFunkMV

Zu sehen: Ein Hermes-Lieferwagen mit offener Türe. Davor ein Auslieferer mit einer Karre voller Pakete. Die müssen in den Laster eingeladen werden, damit die Tour beginnen kann.

Doch dann passiert das Schockierende: Der Hermes-Mitarbeiter pfeffert die Pakete einfach in den Wagen – mit voller Wucht! Schmalere Päckchen wirft er wie eine Frisbee in den Laster. Einige knallen sogar an die Decke.

Das ist Hermes:

Hermes ist ein Paketdienst

er wurde 2009 gegründet

er hat seinen SItz in Hamburg

Hermes hat 15.500 Mitarbeiter

Jahresumsatz: 3,2 Milliarden Euro

Fahrer soll bereits keine Touren für Hermes mehr fahren

Fast 90 Sekunden lang geht das so weiter, bis alle Pakete im Wagen sind. Wayne macht sich vor allem Sorgen, dass die Kinder an Weihnachten traurig sein werden, wenn ihre Spielsachen kaputt angekommen, so „Mirror“. Denn ob auf den Paketen „zerbrechlich“ steht, darauf hat der Hermes-Bote nicht geachtet.

Was Hermes selbst zu dem Video sagt? Das Unternehmen teilt mit, dass es sich bei dem Mann um einen Fahrer einer Agentur handele und dass man ihn inzwischen „aus dem Geschäft entfernt“ habe.

Hermes: „Verhalten nicht akzeptabel“

„Wir möchten den Leuten versichern, dass dieses Verhalten nicht akzeptabel und nicht repräsentativ für unsere Standards und Werte ist. Unsere Teams vor Ort arbeiten hart daran, in diesen schwierigen Zeiten einen guten Service zu gewährleisten, und wir danken den Menschen für ihre kontinuierliche Unterstützung und ihr Verständnis“, so Hermes gegenüber „Mirror“.

Das Hermes-Video hat Wayne auch auf seiner eigenen Facebookseite gepostet. Seitdem wurde es über 36.000 Mal geteilt. Er sagt: „Es schien, als ob er sich nicht wirklich um seinen Job oder um die Pakete anderer kümmerte. Ich fahre einen Müllwagen und meine Verlader werfen nicht einmal Müllsäcke auf diese Weise in den Lastwagen.“ (ldi)