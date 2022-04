Hermes-Bote hinterlässt Kunde freche Nachricht – „Niemand akzeptiert sie“

Sparkasse, DHL und Amazon: Vorsicht vor Phishing! So schützt du dich!

Welcher Hermes-Bote war da wohl am Werk? Immer wieder berichten Kunden von merkwürdigen Ereignissen im Zusammenhang mit Paketdiensten.

Jetzt kursiert eine Benachrichtigungskarte mit ungewöhnlicher Botschaft im Netz: Der Hermes-Bote richtet sich mit deutlichen Worten an den Empfänger.

Hermes-Bote trifft niemanden an – und hinterlässt diese Nachricht

Wenn ein Paketbote den Empfänger antrifft, hinterlässt er eigentlich eine Benachrichtigungskarte. So erkennt der Empfänger, wo sein Paket gelandet ist – zumindest theoretisch.

Manchmal ist es gar nicht so einfach zu erkennen, ob das Paket bei einem Nachbarn abgegeben, irgendwo abgestellt oder wieder mitgenommen wurde. Der Facebook-Account „Best of Kleinanzeigen“ hat die besonders unterhaltsame Nachricht eines Hermes-Boten geteilt.

Ein Hermes-Bote hinterließ dem Empfänger eine kuriose Nachricht. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Hermes-Bote mit diesen Worten an Empfänger

Statt die Felder der Benachrichtigungskarte ordentlich auszufüllen, hat der Bote seine Nachricht so groß wie möglich zu Papier gebracht. “Es gibt keine Nachbarn und niemand akzeptiert sie“, heißt es auf dem Zettel. Die kuriose Nachricht sorgt für zahlreiche Reaktionen in den Kommentaren des Posts. Viele Nutzer teilen GIFs, zeigen sich scherzhaft tief getroffen von den “harten Worten“ des Hermes-Boten.

Was genau der Bote dem Empfänger mitteilen wollte, lässt sich erraten. Nicht akzeptiert wurde wohl eher die Sendung als ihr Empfänger. Dreist ist die Nachricht also nur mit ein wenig Fantasie! (jdo)