Urlauber wollen günstig in den Herbstferien verreisen – diese Fehler macht fast jeder

Mit Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Saarland, Sachsen und Thüringen sind die ersten Bundesländer bereits in die Herbstferien gestartet. Auch Bremen, Niedersachsen, NRW, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt legen ab Mitte Oktober (13. Oktober, um genau zu sein) nach. Unentschlossene Urlauber geraten jetzt mit Blick auf den Kalender ins Schwitzen.

Jetzt noch einen Urlaub zum Schnäppchen-Preis zu ergattern, grenzt an ein Wunder – oder? Nicht ganz! Denn auch wenn du mit deiner Buchung für die Herbstferien jetzt wirklich spät dran bist, kannst du mit einigen Tricks dennoch günstig verreisen und dir trotzdem einen Platz in der Sonne sichern!

Last Minute in den Herbstferien verreisen – SO geht’s

Zuallererst sollten sich Urlauber, bevor sie ihren spontanen Trip für die Herbstferien planen, natürlich erstmal Gedanken darüber machen, wo es sie am liebsten hin verschlagen soll. Top-Tipp von Experten dabei: Wer sich beim Reiseziel nicht von vorneherein festlegt, ist flexibler für Günstig-Angebote. Gleiches gilt bei Reisedaten und Abflughäfen: Flexibilität ist der Schlüssel zum günstigsten Preis! Vor allem Pauschalangebote – also Kombinationen aus Flug und Unterkunft – garantieren dabei das beste Schnäppchen.

+++ Von wegen Kreta und Rhodos! Diese griechische Insel sind bei deutschen Urlaubern angesagt +++

Vergleichen lohnt sich auch bei Last-Minute-Urlauben enorm. Dabei sollten Urlauber nicht nur große Reiseportale wie Check24, Skyscanner und HolidayCheck in den Blick nehmen. Auch abseitige Plattformen wie die Restplatzbörse lohnt es sich jetzt zu befragen, denn hier ist man auch auf Super-Last-Minute-Angebote spezialisiert. Hier lässt sich sogar schon binnen 72 Stunden günstig verreisen!

Schnell sein, ist essenziell

Generell lohnt es sich, Urlaubs-Angebote zunächst zu verfolgen, um bei kurzfristigen Preissenkungen zuzuschlagen. Dabei kann es auch von Vorteil sein, prominente Reiseanbieter auf Social Media zu verfolgen, um kein Last-Minute-Schnäppchen zu verpassen.

Wem wenig Zeit bleibt, der sollte nicht lange fackeln und schnell zuschlagen! Meist sind Last-Minute-Deals ohnehin nur für kurze Zeit verfügbar. Wer also ein passendes Angebot entdeckt hat, was in seinen gewünschten Reisezeitraum in den Herbstferien passt, sollte die Gelegenheit direkt nutzen, um sich seinen Sonnenplatz zu sichern. Achte dabei allerdings auch auf die kleingedruckten Reisekonditionen. Nicht dass du am Ende zwar zum günstigsten Flugpreis verreist, in diesem aber noch nicht die Kosten fürs Gepäck miteinkalkuliert sind.

Du möchtest wissen, wo du jetzt spontan und günstig Urlaub in der Sonne machen kannst? Diese Redaktion hat einige Reiseziele zusammengestellt, die du für deinen Herbstferien-Trip unbedingt auf dem Schirm haben solltest. Mehr dazu hier >>>.