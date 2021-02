Hendrik Streeck gesteht Corona-Irrtum ein – und reißt „Kollege Drosten“ gleich mit

Diese Impfstoff-Arten gibt es und so funktionieren sie.

Hendrik Streeck, Christian Drosten, Karl Lauterbach – das sind die Namen von Medizinern, die seit knapp einem Jahr ständig zitiert und zum Thema Corona befragt werden. Hendrik Streeck hat nun in einem Podcast einen Irrtum eingeräumt und Drosten gleich mitgerissen.

Hendrik Streeck stellte sich den Fragen von Welt-Chefredakteurin Dagmar Rosenfeld im „Steingarts Morning Briefing“. Worum es ging? Natürlich um Corona.

Hendrik Streeck räumt gleich zwei Fehler ein

Nach einer Viertel-Stunde wollte die Journalistin es wissen. Eine Frage, die sich wahrscheinlich schon viele stellen. Rosenfeld fragte: „Jetzt nach mehr als einem Jahr Corona im Rückblick betrachtet: Was ist in dieser Pandemie Ihr größter Irrtum gewesen?“

Hendrik Streeck spricht in einem Interview über seinen Kollegen Christian Drosten. Foto: IMAGO / Future Image / photothek (Montage: DER WESTEN)

Hendrik Streeck stockte kurz der Atem. Dann antwortete er ganz ruhig: „Ich habe mich immer mal wieder in der Pandemie geirrt.“ Dann holte er erstmal aus und verteidigte seine Kollegen und sich: „Wenn ich das einmal vorwegsagen kann: Irren gehört zur Wissenschaft dazu. Es gibt keinen Virologen oder Wissenschaftler oder Politiker, der sich nicht in dieser Pandemie geirrt hat.“

Das ist einfach so und gehörte einfach dazu, wie Hendrik Streeck erklärte. Denn diese Pandemie kann man einfach nicht einschätzen. So gäbe es viele Sachen, die der Mediziner am Anfang gesagt hatte, jetzt aber nicht mehr sagen würde.

Das ist Hendrik Streeck:

Hendrik Streeck wurde 1977 in Göttingen geboren

Er ist Mediziner

Er hat an der Uni Bonn sowie an der Charité in Berlin studiert

Seit Oktober 2019 ist er Professor für Virologie und Direktor des Institutes für Virologie und HIV-Forschung an der Medizinischen Fakultät der Uni Bonn

Hendrik Streeck lebt mit seinem Ehemann Paul Zubeil in Bonn

Rosenheim verlangte ein Beispiel. „Ich bin auch nicht eitel, dass sich das nicht sagen würde“, führte Hendrik Streeck weiter aus. Dann gab er zwei Fehleinschätzungen zu. Im Januar 2020 habe er das Virus harmloser eingeschätzt als es sei. „Das würde ich jetzt so natürlich nicht mehr wiederholen“, gestand Hendrik Streeck ein.

Hendrik Streeck: Wissen auf Zeit

Auch habe er im März nicht an den Nutzen einer Alltagsmaske geglaubt. Arzt und Biochemiker Alexander Kekulé hingegen habe das anders gesehen, er habe damals für die Alltagsmaske geworben.

Dann zog Hendrik Streeck den Virologen Christian Drosten mit und sagte: „Auch Kollege Drosten sah damals nicht den Nutzen in der Maske.“

Abschließend führte Hendrik Streeck zur Verteidigung nochmal aus, dass das Wissen, dass die Medizin habe, nur ein Wissen auf Zeit sei. „Man muss sich revidierten, wenn die Sachlage sich geändert hat“, fasste er beim „Steingarts Morning Briefing“ zusammen. (ldi)