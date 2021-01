Hendrick Streeck sorgt für heftige Diskussion: „Rate davon ab, dass jeder FFP2-Masken nutzt“

Seit dem Beschluss der Bundesregierung Mitte Januar wurde die Maskenpflicht verschärft. So müssen in der Öffentlichkeit sogenannte FFP2-Masken getragen werden. Der Virologe Hendrick Streeck äußerte sich jetzt kritisch gegenüber den neuen Auflagen.

Mit seinem Auftritt in einem Interview sorgt Hendrick Streeck nun für Aufsehen. Dort riet er von dem allgemeinen Gebrauch der FFP2-Masken ab.

Hendrick Streeck: Kritik an Beschluss der Regierung

Hendrick Streeck: Kritik an Beschluss der Regierung

In Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln reichen herkömmliche Mund-Nasen-Bedeckungen nicht mehr aus. Die sogenannten FFP2-Masken sollen ab jetzt einen effektiveren Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten.

In einem Interview mit n-tv gab Hendrick Streeck, Leiter der Virologie in der Universität Bonn, seine Einschätzung zu dem neuen Beschluss der Bundesregierung ab. Diese hatte die neue Maskenpflicht zwar in Absprache mit anderen Experten auf diesem Gebiet getroffen, Streeck scheint allerdings anderer Meinung zu sein. „Generell rate ich davon ab, dass jeder die (FFP2-Masken) benutzt.“

Der Virologe (rechts) war in den letzten Monaten in einigen Talk-Shows zu Gast. Foto: picture alliance/dpa/ZDF | Markus Hertrich

Der Virologe nennt einige Argumente. Unter anderem würde dieses Modell nicht von allen Teilen der Bevölkerung ordnungsgemäß getragen werden. Viel zu oft sei die Nase nicht vollständig bedeckt und das Infektionsrisiko somit nicht gesenkt. Dies sei vor allem bei Brillnträgern ein Problem.

Er fährt außerdem fort: „Der Arbeitsschutz lässt gar nicht zu, dass die Maske länger als 75 Minuten am Stück getragen wird. Das heißt, es muss eine 30-minütige Pause erfolgen.“ Schließlich sei die Atmung unter dieser Bedeckung eingeschränkt. Streeck gibt zu, dass man sich mit dem neuen Modell sicherer fühle, weil diese mehrlagig sei. Allerdings macht es in seinen Augen keinen Sinn, eine generelle Pflicht einzuführen.

Statement entfacht Diskussionen

Damit liefert Hendrick Streeck einen neuen Grund zur Debatte. Das ohnehin aufgeladene Thema rund um die Pandemie wurde auch nach dem Statement weiterhin in den sozialen Netzwerken diskutiert. „Die Häme gegen Streeck hat ein absurdes Ausmaß erreicht. Aber er liegt leider auch ständig daneben. Jetzt rät er von FFP2-Masken im Alltag ab. Als seien nicht gewaschene Lappen besser als eine FFP2-Maske, die nicht perfekt sitzt“, schreibt jemand auf Twitter. Andere Nutzer stehen allerdings vollkommen hinter der Aussage des Experten. Ein Nutzer pflichtet ihm bei: „Es gibt Menschen, die sollten keine FFP2-Maske tragen. Die meisten schützt es natürlich, aber nur, wenn richtig angewandt.“

In dem Beitrag bei „n-tv“ warnt der Virologe außerdem vor Panikmache gegenüber dem mutierten Virus. Er fügt hinzu, dass die aktuell bestehenden Hygienemaßnahmen nach seinem Kenntnisstand zu der Eindämmung des Virus ausreichend seien.