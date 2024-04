Dramatische Szenen an einer Schule in Finnland! Am Dienstagmorgen (2. April) eröffnete dort ein Schütze das Feuer auf Kinder einer Grundschule in Vantaa, einer Stadt nahe Helsinki.

Wie die Polizei berichtet, gibt es mehrere verletzte Kinder. Der Schütze wurde festgenommen, er soll laut eines Berichts der „Daily Mail“ minderjährig sein.

Mehr Infos hier in Kürze.