Heizung wird zum Herbstbeginn nicht warm? Was du jetzt tun musst

Mit dem Herbstbeginn startet die Heizsaison – doch was, wenn die Heizung nicht richtig funktioniert? Klopf- oder Gluckergeräusche, kalte Heizkörper und schwache Leistung sind häufige Probleme.

Erfahre hier, wie du typische Ursachen erkennst und deine Heizung schnell wieder in Gang bringst!

So wappnest du dich für den Herbst

Klopfgeräusche treten oftmals bei zu hohem Druck in der Anlage auf. Ein falsch eingestelltes Überströmventil oder eine fehlerhafte Umwälzpumpe können dafür verantwortlich sein. Die entstehenden Vibrationen machen sich besonders störend bemerkbar. Daher ist es wichtig, diese Komponenten aufeinander abzustimmen, wie „tz.de“ berichtet.

Zur Behebung sollte man daher die Heizkörper entlüften. Um die Luft aus dem Heizkörper abzulassen, öffnest du am besten das Entlüftungsventil gegenüber dem Thermostat. Halte ein Gefäß darunter, da Wasser austreten kann. Warte, bis das Zischen aufhört, und verschließe das Ventil wieder. Besteht das Klopfen weiterhin, wiederhole den Vorgang.

Problemquellen beim Herbstbeginn erkennen

Treten Geräusche nur beim Ein- oder Ausschalten auf, könnten sie durch zu straffe Rohrschellen verursacht werden, wie „tz.de“ weiter berichtet. Das warme Wasser benötigt mehr Platz und erzeugt Druck. Diese sogenannten Ausdehnungsgeräusche lassen sich durch das Lockern der Befestigungen minimieren. Der Herbstbeginn ist somit die beste Zeit, solche Probleme zu beheben.

Vereinzelte, leise Klopf- oder Gluckergeräusche sind normal und kein Grund zur Sorge. Doch wenn Klopfen dauerhaft auftritt, sollte man die Ursachen genauer untersuchen. Gerade zum Herbstbeginn ist es wichtig, störungsfrei heizende Systeme sicherzustellen, um optimal auf den Winter vorbereitet zu sein.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.