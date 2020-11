Heizen im Winter – diese bestimmten Fehler musst du unbedingt vermeiden

So erfrischend ein Spaziergang an einem kalten Wintertag auch sein mag, mindestens genauso angenehm ist am Ende die Rückkehr in die angenehm aufgewärmte Wohnung. Auch das Heizen gehört eben zum Winter dazu.

Doch Heizen im Winter ist trotz Zentralheizung und Co. nicht ganz so einfach, wie es zunächst klingt. Immer wieder unterlaufen Fehler, die ihren Geldbeutel und auch die Umwelt am Ende teuer zu stehen kommen – dabei sind sie eigentlich leicht zu vermeiden. Das berichtet jetzt „RTL“.

Heizen im Winter: Diese Fehler machen viele – du auch?

Zunächst ist wichtig zu wissen, was „angenehm warm“ überhaupt bedeutet. Die richtige Temperatur unterscheidet sich je nach Raum und dem, was wir darin machen. An diesen Temperaturen kannst du dich orientieren:

Wohnzimmer: 20 bis 23 Grad

Schlafzimmer. 17 bis 20 Grad

Küche: 18 bis 20 Grad

Badezimmer: 20 bis 23 Grad

Heizt du die Zimmer mehr auf, kostet dich das bares Geld. Oder anders herum: Jedes Grad Raumtemperatur weniger spart dir im Schnitt rund 6 Prozent an Heizkosten ein.

Mit der Herunterregeln nicht übertreiben – das steckt dahinter

Du solltest das mit den Herunterregeln der Temperatur allerdings nur in Maßen betreiben. Eine schlechte Idee ist es zum Beispiel, die Heizung komplett abzuschalten, wenn du nicht zuhause bist. Dadurch kühlen Räume und Wände aus und es kostet am Abend mehr Energie, diese komplett wieder aufzuheizen.

Eine bessere Lösung ist es, die Temperatur mit Hilfe eines Thermostats konstant zu halten – auch das spart deine hart verdienten Euros.

Beim Heizen im Winter schleifen sich oft kostspielige Fehler ein.

Saubere Wohnung spart Energie

Ebenso schützt eine aufgeräumte und saubere Wohnung deinen Geldbeutel. Wie das möglich ist? Wer Möbel vor die Heizkörper stellt oder nasse Wäsche darauf trocknet, sorgt für einen Wärmestau. So profitierst nicht du, sondern nur dein frisch gewaschenes Hemd von angenehmen Temperaturen.

Auch Putzen ist mal wieder nötig, vor allem mit dem Staubwedel. Sind deine Heizkörper extrem verstaubt, kann das die Heizleistung um bis zu 30 Prozent verringern. Wichtig ist, nicht nur die Vorderseite, sondern auch die Rückseite der Heizung im Blick zu behalten.

Du solltest außerdem vermeiden, deine Fenster den ganzen Tag über zu kippen. Besser ist es laut „RTL“, für die notwendige Frischluftzufuhr mehrmals am Tag die Fenster für das Stoßlüften komplett zu öffnen.

Wieso? Die Wärme wird durch gekippte Fenster stets nach draußen geleitet, also musst du mehr heizen, um eine angenehme Temperatur zu halten – da könntest du dein Geld genauso gut direkt zum Fenster rauswerfen. (vh)