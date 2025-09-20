Kunde probiert Deutschland-Schokolade von Heino – „Hätt‘ ich mir doch lieber nen Döner gekauft“

Heino wagt sich mit einer Schokolade in Schwarz-Rot-Gold in die Süßwarenwelt. Der Kultsänger, der seit Jahrzehnten eigentlich für seine Musik und seine dunkle Sonnenbrille bekannt ist, setzt diesmal nicht auf Musik, sondern auf Naschwerk. Mit Zutaten aus heimischer Produktion und einer Verpackung in den Farben der deutschen Flagge wollte er jetzt den Lebensmittelmarkt erobern. Doch so groß die Idee auch klingt, die Umsetzung stößt nicht überall auf Begeisterung.

Viele Supermärkte weigern sich laut „Bild“, die Deutschland-Schokolade ins Sortiment aufzunehmen. Und auch nicht alle Kunden sind zufrieden mit dem Produkt.

Kunde probiert Deutschland-Schokolade von Heino

Mit Zutaten aus heimischer Produktion und in den Farben der deutschen Flagge gestaltete Heino nun seine neue Deutschland-Schokolade. Offiziell erhältlich ist die Tafel seit dem 30. August 2025, vorerst jedoch ausschließlich bei Galeria Karstadt Kaufhof.

Allerdings hat die 90-Gramm-Tafel auch ihren Preis: 8,99 Euro. Für manche ist das zu viel. Auf Facebook testete ein Kunde (Mike von neuimladen) die Schokolade und zog ein hartes Fazit: „Hätt‘ ich mir doch lieber nen Döner gekauft. Die 9€ für die Deutschland-Schokolade von Heino kann man sich wirklich sparen.“ Ganz anders sehen es überzeugte Heino-Fans, die den Sänger in den Kommentarspalten verteidigen.

Heino-Fans haben gemischte Reaktionen

Ein User schreibt etwa auf Facebook: „Bei der Deutschland-Schokolade steht es genau auf der Packung, was es ist und wie die Geschmacksrichtung ist. Man muss es nur lesen und verstehen wollen oder können.“ Ein anderer betont: „Es geht um die Symbolik.“ Und ein Dritter hält dagegen: „Lieber Deutschland-Schokolade als Dubai-Schokolade. Traurig genug, dass viele Unternehmen Heino abgelehnt haben.“

Immerhin hält das Produkt, was die Optik verspricht. Die dreifarbige Tafel vereint gleich drei Geschmacksrichtungen. Schwarz steht für Zartbitter, Rot für Kirsche und Gold für Karamell.

Übrigens: Wer kein Galeria Karstadt Kaufhof in der Nähe hat, kann sie auch im Heino-Onlineshop bestellen. Offenbar nutzen zahlreiche Fans bereits diese Möglichkeit: Auf der Seite des Herstellers Wagner ist von „Versandverzögerungen aufgrund der hohen Nachfrage“ die Rede.