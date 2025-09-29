Nach Absage von Edeka und Co.: Riesen-Andrang auf Heino-Schokolade hat Folgen

Die Dubai-Schokolade löste in Deutschland einen großen Hype aus. Jeder wollte die Schokolade mit einer Füllung aus Pistaziencreme und gerösteten, feinen Teigfäden probieren. Das machten sich zahlreiche Supermärkte zu Nutze und nun gibt es in fast jeder Edeka-, Rewe- oder Kaufland-Filiale ein Exemplar zu kaufen.

Der Sänger Heino dachte sich nun eine eigene neue Schokoladen-Kreation aus. Doch schon die Aufmachung scheint bei vielen Händlern auf Ablehnung zu stoßen. Mit den Farben der deutschen Flagge und Zutaten aus heimischer Produktion hat der Schlagersänger sein eigenes Produkt auf den Markt gebracht. Aber Supermärkte weigern sich laut „Bild“, die Deutschland-Schokolade ins Sortiment aufzunehmen.

Wer also dennoch unbedingt mal eine Kostprobe wagen möchte, dem bleiben nicht viele Optionen. Und es könnte deutlich teurer werden, als erwartet.

Deutschland-Schokolade von Heino sorgt für Verzögerungen

„Eine Schokolade in Schwarz-Rot-Gold reicht offenbar schon aus, um Großhändler der Supermarkt-Ketten zittern zu lassen! Das ist merkwürdig und schwachsinnig zugleich – es geht hier doch nur um eine Süßigkeit. Mir schmeckt sie ausgezeichnet, man schmeckt die Qualität und Liebe zum Produkt. Aber überzeugt Euch selbst!“, so der gelernte Bäcker und Konditor Heino in einem Statement auf Social Media.

Seit dem 30. August 2025 gibt es die Deutschland-Schokolade vorerst ausschließlich bei Galeria Karstadt Kaufhof im Handel zu kaufen. Wer keine derartige Filiale in der Nähe hat, kann sich die weite Anreise auch sparen und einfach online im Heino-Shop ein Exemplar kaufen. Und das Angebot nutzen offenbar schon viele Fans. Denn wie es auf der Seite von Hersteller Wagner heißt, kommt es „aufgrund der hohen Nachfrage derzeit zu Versandverzögerungen“.

Heino sorgt mit seiner Deutschland-Schokolade für Wirbel. Foto: IMAGO/xcitepress

Hohe Versandkosten im Online-Shop

Die 90-Gramm-Tafel kostet 8,99 Euro – ohnehin ein stolzer Preis. Zum Vergleich: Die 145-Gramm-Tafel der Lindt Dubai Style Chocolade gibt es bei Edeka, Rewe, Kaufland und Co. für 9,99 Euro zu ergattern. Doch beim Online-Shop kommen für die Deutschland-Schokolade nochmal Versandkosten in Höhe von 5,90 Euro hinzu. Für eine kleine Kostprobe ein ziemlich kostspieliges Unterfangen – da lohnt es sich wohl fast nur bei einer Mengenbestellung. Denn ab einem Bestellwert von 39,95 Euro entfallen die Versandkosten – das wäre bei fünf Tafeln der Fall.

Immerhin: Kunden bekommen bei der dreifarbigen Tafel auch drei verschiedene Geschmacksrichtungen geboten: Zartbitter (schwarz), Kirsch (rot) und Karamell (gold).

Die Meinungen über den Preis gehen bei den Fans jedenfalls auseinander. „Eigentlich nicht ganz billig, aber ich bin als Fan neugierig geworden“, schreibt ein Mann und kündigt seine Kaufbereitschaft an. Zwei Frauen schreckt der Preis dagegen eher ab. „Wollte gerade drei Tafeln bestellen, aber für 15 Euro Versandkosten fahre ich dann doch lieber zu Kaufhof“ und „Klasse Idee! Leider zu teuer für mich (und sicher nicht nur für mich)“, äußern sie Bedenken.