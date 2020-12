Heiligabend: Diese extreme Maßnahme müssten Familien laut einem Experten einhalten, wenn sie zusammen feiern wollen

Heiligabend mit der mehr als der Kernfamilie verbringen – dank der neuen Corona-Regeln ist das trotz Pandemie in diesem Jahr zumindest erlaubt.

Doch die Infektionsgefahr passt sich ja nicht der aktuellen Gesetzeslage an. Wenn zehn Personen gemeinsam Heiligabend feiern, kann es natürlich trotzdem zur einer Ansteckung kommen. Ob sich das Risiko verringern lässt, hat Epidemiologe Markus Scholz von der Uni Leipzig eingeschätzt – und dabei eine krasse Maßnahme formuliert.

Heiligabend mit der Familie: Zweimal pro Stunde lüften wegen Corona?

Regelmäßiges Lüften ist schon seit längerem eine bekannte Maßnahme zur Verringerung der Aerosolbelastung in geschlossenen Räumen. Bei einer zehnköpfigen Gruppe an einem kalten Dezemberabend in ein und demselben Wohnzimmer könnte das allerdings etwas aufwendiger werden.

Wie werden Weihnachtsfeiern mit der Familie in diesem Jahr aussehen? (Symbolbild) Foto: imago images / MiS

„Da sich typischerweise mehrere Personen in relativ kleinen Räumen für längere Zeit aufhalten, müsste sehr oft gelüftet werden, um die Aerosolbelastung auf ein ungefährliches Maß abzusenken“, erklärt Markus Scholz. Genauer gesagt: Alle 30 Minuten müsste man die Fenster öffnen – was bei nächtlichen Wintertemperaturen sicherlich nicht besonders angenehm wäre.

+++ Corona-Regeln, Deutsche Bahn, Hartz 4: Das alles ändert sich zum 1. Dezember +++

Vor allem deshalb, weil für einen vollständigen Luftaustausch die Temperatur im Zimmer genauso niedrig sein müsste wie die Außentemperatur. Null Grad bei der Heiligabend-Feier? „Das ist meines Erachtens kaum praktikabel“, so der Epidemiologe. „Zudem wäre das eine enorme Energieverschwendung.“

Infektionsrisiko bleibt bei anderen Maßnahmen bestehen

Da Familien kaum bei der gemeinsamen Feier jedem Mitglied eine FFP2-Maske aufsetzen werden, bleibt natürlich ein gewisses Ansteckungsrisiko bestehen. Laut Scholz ist dieses sogar so hoch, dass weitere Maßnahmen das Infektionsgeschehen kaum beeinflüssen können.

+++ Corona: Schock für Hundebesitzer – erste Haustiere in Deutschland infiziert +++

Nur ein Besuch am Abend oder bei der Familie übernachten? Egal. Verzicht auf gemeinsames Singen? Egal. Mindestabstand am Esstisch oder um den Weihnachtsbaum? Egal. Nichts davon könnte das Ansteckungsrisiko bei zehn Personen ohne Maske in einem geschlossenen Raum nennenswert senken.

-----------------

Weitere News:

Wetter in Deutschland: Prognosen haben sich „radikal geändert“ – Experte überrascht mit Vorhersage für Weihnachten

Whatsapp: Frau wartet ungeduldig auf ihren Freund – als sie herausfindet, wo er sich befindet, gerät sie in Panik

dm: Achtung beim nächsten Einkauf! Diesen wichtigen Rat des Drogerie-Chefs solltest du befolgen

----------------

„Man muss im Prinzip darauf hoffen beziehungsweise weitestgehend sicherstellen, dass alle Beteiligten bei der Feier nicht infektiös sind. Alle anderen Maßnahmen helfen kaum“ – so das Fazit des Epidemiologen.

Quarantäne vor Familienbesuch „übertrieben“

Immerhin: Wer denkt, er müsse zur Risikominimierung vor dem weihnachtlichen Familienbesuch in eine Selbstquarantäne, den kann Experte Scholz beruhigen. „Eine konsequente Einhaltung der AHA-Regeln sowie eine deutliche Reduktion der weiteren sozialen Kontakte würde meines Erachtens ausreichen. Eine Quarantäne halte ich für übertrieben“, sagt der Epidemiologe im Gespräch mit dem Online-Portal „Watson“. (at)