Jake Brown wollte sein neues Haus umgestalten, als er in seinem Keller eine unerwartete Entdeckung machte. (Symbolbild)

Haus: Mann arbeitet in seinem Keller – was er unter seinem Grundstück findet, macht ihn sprachlos

Plymouth. Eigentlich wollte Jake Brown nur sein neues Haus in Plymouth umdekorieren. Doch als er sich um den Keller kümmern wollte, machte er eine erstaunliche Entdeckung.

Ihm fiel auf, dass sich eine der Wände stark von den restlichen unterschied. Jakes Interesse war geweckt und er bohrte tatsächlich zwei Löcher in die Mauer, um seinen Kopf und eine Fackel hindurchstecken zu können. Was er dort unter seinem neuen Haus vorfand, verschlug ihm die Sprache.

Haus: Mann findet 120 Jahre alten Kellerraum unter seinem Grundstück

Hinter der Wand erstreckte sich ein 15 Quadratmeter großer Kellerraum, voller „Bauschutt aus einer anderen Ära“, wie Jake gegenüber der britschen „Sun“ erzählt. Von seiner Neugier gepackt schlug er weitere Teile der Wand ein, um in den Kellerraum steigen zu können. Seine Untersuchungen bestätigten die Vermutung, dass der Raum bereits seit vielen Jahren zugemauert gewesen sein muss.

Jake begab sich auf Spurensuche, um genauer feststellen zu können, wann der Raum zuletzt genutzt wurde. „Im Dunkeln sammelte ich Flaschen, Farbdosen, und mein Goldfund waren die Überreste einer Zeitung, die aber eher matschigem Schlick ähnelten“, berichtet der Hausbesitzer. Nachdem er die Papierfetzen in einer speziellen Lösung eingelegt hatte, konnte er allerdings einzelne Stellen wieder lesbar machen und die Jahreszahl 1964 erkennen. Ein Zeichen dafür, dass der Kellerraum in den 60er Jahren noch zugänglich war? Die Flaschen, die Jake fand, stammen sogar aus den Anfangsjahren des 20. Jahrhunderts.

Jake präsentiert seinen Fund einem Historiker

Um seinen Fund besser einschätzen zu können, wandte sich Jake Brown an den Historiker Richard Fisher. Dieser vermutete, dass der Kellerraum ursprünglich für die Lagerung von Kohle genutzt wurde. „Diese frühen Keller wurden nicht nur unter dem Bürgersteig, sondern auch unter der Straße gebaut“, erklärte Fisher. Aufgrund der damals deutlich niedrigeren Straßenbelastung bestand kaum Einsturzgefahr.

Die Verwendungszwecke dieser Kellerräume waren laut Fischer vielseitig: „Ich habe gesehen, wie solche Räume in Weinkeller umgebaut wurden, einen Ort zum Pilzanbau, oder bei passender Größe, sogar in ein Badeareal im Grotten-Stil“, sagte er der „Sun“. (at)