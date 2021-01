Hauptbahnhof München: Mann möchte Bahnsteig von Schnee befreien – Räumarbeiten enden in der Klinik

Ups! So hatte sich ein Arbeiter seinen Dienst am Hauptbahnhof München wohl nicht vorgestellt. Mit einem Schneeräumer wollte er einen Bahnsteig von der gefrorenen Wasserdecke befreien – doch das endete im Krankenhaus.

Ereignet hat sich der Vorfall am Hauptbahnhof München am Sonntagabend gegen 22.15 Uhr am Bahnsteig 28/29. Ein Mitarbeiter (47) der Deutschen Bahn fuhr mit dem Räumer über den Bahnsteig.

Hauptbahnhof München: Fahrzeug landet auf Gleis

Beim Zurücksetzen mit seinem Räumfahrzeug kam er über die Bahnsteigkante. Plötzlich kippte das etwa drei Tonnen schwere Gerät samt Fahrer auf die Gleise.

Am Hauptbahnhof München kippte der Schneeräumer ins Gleis. Foto: Polizei München

Der 47-Jährige konnte sich zum Glück selbstständig aus dem Schneeräumer befreien und verständigte Hilfe. Der Gleisbereich am Hauptbahnhof München wurde direkt gesperrt.

Nach dem Unfall klagte der Mann über Schmerzen im Kopf-, Schulter- und Hüftbereich. Ein Rettungswagen wurde gerufen, der ihn in ein Klinikum in München brachte.

Hauptbahnhof München: Polizei ermittelt

Die Bundespolizei sicherte Spuren am Unfallort und leitete Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr ein. Dafür wurde außerdem Videomaterial vom Unfallhergang sichergestellt und gesichtet.

Die Sachschadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die Beamten ermitteln den Betrag noch. Wegen der aufwändigen Bergungsarbeiten waren das Gleis des Hauptbahnhof München auch am Montagmorgen weiter gesperrt. (ldi)

