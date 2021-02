Hartz IV: Darauf haben Empfänger gewartet! Briefe gehen nächste Woche raus

Jetzt müssen sich auch Empfänger von Hartz IV keine Sorgen mehr machen, wenn es um die neue Maskenverordnung geht. Denn das Bundesgesundheitsministerium hat beschlossen: Hartz IV-Empfänger erhalten FFP2-Masken ab Ende nächster Woche kostenfrei.

Wie das „Ärzteblatt“ berichtet, können die Krankenkassen bereits seit dem 6. Februar 2021 mit der Versendung der Berechtigungsnachweise für Hartz IV-Empfänger beginnen.

Hartz IV: So kommen Bedürftige nun kostenlos an FFP2-Maken

Ungefähr eine Woche dürfte es dauern, bis alle Bezieher von Hartz IV einen Brief von ihrer Krankenkasse erhalten. Mit diesem Schreiben können die Anspruchsberechtigten dann in eine beliebige Apotheke gehen und sich dort mit insgesamt zehn kostenlosen FFP2-Masken versorgen.

+++ Hartz 4: Paar verdient sich 3.000 Euro im Monat dazu – weil es DAS verkauft +++

Dabei muss lediglich der Personalausweis zur Identifikation vorgelegt werden.

------------------------------

Das ist „Hartz 4“:

„Hartz 4“ heißt eigentlich Arbeitslosengeld II

Es wurde zum 1. Januar 2005 eingeführt

Es ist die Grundsicherungsleistung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Es soll Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht

Allerdings kann es durch zulässige Sanktionen gekürzt oder ganz gestrichen werden

Die gesetzliche Grundlage für das ALG II bildet das Zweite Buch Sozialgesetzbuch

Über einen Hartz-4-Rechner kann der Bedarf ermittelt werden

---------------------

Seit dem 19. Januar 2021 gilt in ganz Deutschland die Pflicht zum Tragen von medizinischen Mund-Nasen-Bedeckungen in öffentlichen Räumen sowie an öffentlichen Plätzen. Darunter fallen zum einen OP-Masken und Masken der Standards KN95/N95 – oder eben FFP2-Masken.

Diese erfüllen unter anderem den Zweck, dass sie auch für den Träger einen effektiven Schutz vor dem Corona-Virus bieten.

FFP2-Masken: Nun sollen Empfänger von Hartz IV sie umsonst erhalten. (Symbolbild) Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Hart IV: Sonderreglung soll Bezieher von Grundsicherung besser schützen

Wie Bundesminister Jens Spahn (CDU) betonte, solle der Schutz gegen das Corona-Virus keine Frage des Geldbeutels mehr sein.

Mit den insgesamt zehn FFP2-Masken sollten Empfänger von Hartz IV eine ganze Weile über die Runden kommen, denn das Gesundheitsministerium verwies darauf hin, dass man diese mehrmals verwenden könne.

---------------------

Weitere Artikel zum Thema Hartz IV:

+++ „Hartz4“-Empfänger trauert um tote Frau – doch eine Sache passt nicht so recht ins Bild +++

+++ Hartz 4: Arbeitsloser Familienvater verkauft Schrott – die Sache hat ein Nachspiel +++

+++ Hartz 4-Empfänger Achim will Plattenbau den Rücken kehren – doch dann erleidet er heftigen Rückschlag +++

---------------------

Wie das „Ärtzeblatt“ berichtet, senkt der Bund mit der neuen Maskenverordnung außerdem den Erstattungsbeitrag an die Apotheken. Dieser solle nun statt 6€ nur noch 3,90€ betragen. (mkx)