Hartz 4: Wohnung von Familie von Kakerlaken befallen – DARUM ziehen sie vor Gericht

Ekelhaft! Eine Hartz 4-Familie muss sich mit Kakerlaken rumschlagen. Das Jobcenter hilft, dennoch ziehen die fünf vor Gericht.

Die Wohnung einer Familie, die Hartz 4, bezieht war monatelang mit Kakerlaken befallen.

Hartz 4: Familie will neue Möbel

Trotz Mietminderung unternahm der Vermieter aber nichts, berichtet das Portal gegen-hartz.de. Nach einem Umzugsantrag nahmen sich die Mitarbeiter beim Jobcenter ein Herz und genehmigten den Wohnungswechsel.

Hartz 4: Vor Gericht will die Familie Leistungen erkämpfen. (Symbolbild) Foto: imago images / U. J. Alexander

Die Möbel wollte die Familie aber nicht mehr nutzen und entsorgten sie auf dem Sperrmüll. Da sie sich mit ihrem Hartz 4-Regelsatz nicht mal so eben neue Möbel leisten konnten, stellen sie einen Antrag auf Kostenübernahme für eine Wohnungserstausstattung.

Damit wollten sie eine Couch, einen TV-Schrank, sechs Lampen, Kleiderschränke, Bett und Matratzen, einen Kühlschrank und einen Schreibtisch kaufen. Da die Familie irgendwo drauf schlafen musste, hatten sie die Matratzen bereits gekauft.

------------------------------------------

Das ist Hartz 4:

„Hartz 4“ heißt eigentlich Arbeitslosengeld II (ALG II)

Es wurde zum 1. Januar 2005 eingeführt

Es ist die Grundsicherungsleistung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch

Es soll Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht

Allerdings kann es durch zulässige Sanktionen gekürzt oder ganz gestrichen werden - Kritiker sagen: Das ist menschenunwürdig

Die gesetzliche Grundlage für das ALG II bildet das Zweite Buch Sozialgesetzbuch

------------------------------------------

Doch das Jobcenter lehnte diesen Antrag ab. Begründung: Die Ersatzbeschaffung sei nicht „zwingend erforderlich”.

So zog die Hartz 4-Familie vor Gericht, damit sie nicht in einer leeren Wohnung sitzen müssen. Per Eilantrag wollte die Familie, dass das Jobcenter für die Kosten aufkommt – und zwar schnell. Wegen der Kakerlaken gäbe es eine besondere Bedarfslage, ähnlich einem Wohnungsbrand.

------------------------------------------

Hartz 4: Gericht lehnt Antrag ab

Doch das Sozialgericht sowie das LSG Halle lehnten den Antrag ab. Begründung: Die Familie habe bereits über Möbel verfügt. Sie hätte die einfach gründlich reinigen können, um dem Kakerlaken-Befall zu beseitigen.

Die Möbel waren laut Gericht nicht beschädigt oder unbrauchbar. Lediglich für die Matratzen wäre eine Kostenübernahme denkbar gewesen. Doch da die Hatz 4-Familie die bereits gekauft hatte, wird darüber erst im Hauptverfahren entschieden, so das Portal gegen-hartz.de. (ldi)

