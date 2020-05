„Hartz 4“: Schock in Coronakrise – Jobcenter müssen jetzt...

Wer länger arbeitslos ist, muss „Hartz 4“ beantragen. Das Geld soll für die wichtigsten Lebenshaltungskosten reichen: Miete, Strom, Lebensmittel. Durch die Corona-Krise werden immer mehr „Hartz 4“-Anträge gestellt – mit krassen Folgen für das Jobcenter.

Laut watson melden Jobcenter teilweise einen hohen Anstieg der „Hartz 4“-Anträge. „Die Anträge auf Arbeitslosengeld 2 sind seit Mitte März 2020 sprunghaft um das Fünffache angestiegen“, so ein Sprecher des Jobcenters Frankfurt am Main.

„Hartz 4“: Fünf Mal so viele Anträge wie üblich

In München ist die Nachfrage vor allem durch Freiberufler, Solo-Selbstständige und Kurzarbeiter hoch. Vor allem in den ersten vier Wochen, seit das Sozialschutz-Paket für Kleinunternehmer und Solo-Selbstständige in Kraft trat, beantragten viele „Hartz 4“. Beim Jobcenter München gingen etwa 4700 Formulare ein. „Dies entspricht einer Verfünffachung des sonst üblichen Monatsdurchschnitts“, sagt ein Mitarbeiter aus München.

------------------

Das ist „Hartz 4“:

„Hartz 4“ heißt eigentlich Arbeitslosengeld II

Es wurde zum 1. Januar 2005 eingeführt

Es ist die Grundsicherungsleistung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Es soll Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht

Allerdings kann es durch zulässige Sanktionen gekürzt oder ganz gestrichen werden

Die gesetzliche Grundlage für das ALG II bildet das Zweite Buch Sozialgesetzbuch

------------------

Und das hat Folgen für die Mitarbeiter des Jobcenters. In Bremen gibt es zum Beispiel eine Sonder-Hotline, die speziell für Neukunden eingeführt wurde. „Dahinter verbirgt sich eine Art Call-Center, in dem die Mitarbeiter der Jobcenter-Geschäftsstellen auf die telefonischen Anfragen reagieren.“

Die Gelder für die Menschen, die „Hartz 4“ beantragen, sollen bereits bereitstehen. (Symbolbild) Foto: imago images / photothek

„Hartz 4“: Mitarbeiter müssen auch samstags arbeiten

Krasse Folgen hat die Flut der „Hartz 4“-Anträge für das Jobcenter in Berlin. Dort wurden die Arbeitszeiten verlängert. Auch muss derzeit samstags gearbeitet werden. Aber: „Viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten auf freiwilliger Basis länger und mehr und leisten hier wirklich Außerordentliches“, sagt eine Sprecherin.

-----------

Mehr zum Thema „Hartz 4“:

„Hartz 4“-Empfänger mit drei Kindern will nicht arbeiten – nun hat er seine Strafe bekommen

„Hartz 4“-Empfängerin bekommt Kind – was sie dann tut, ist schrecklich

„Hartz 4“-Empfänger provoziert mit irrem Geständnis – „Da habe ich...“

-----------

Laut der Bundesagentur für Arbeit ist aber noch nicht klar, inwiefern sich die Zahl der „Hartz 4“-Empfänger durch die Corona-Krise verändern wird. „Zahlen zur Gesamtsumme der Anträge können wir aus den statistischen Daten noch nicht abbilden“, sagt ein Sprecher.

+++ „Bares für Rares“-Händler Fabian Kahl zeigt sein Anwesen – unfassbar, was im Treppenhaus steht +++

Doch laut der Bundesagentur müssen sich die Menschen, die „Hartz 4“ beantragt haben, keine Sorgen machen, berichtet watson. „Die Jobcenter sorgen dafür, dass die Leistungen kurzfristig und verlässlich ausgezahlt werden. Zu Engpässen wird es nicht kommen, da die Gelder bereitstehen, die benötigt werden.“ (ldi)