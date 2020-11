Hartz 4: Kiffer setzt sich gegen Jobcenter durch – sie können ihm nichts

Ein ehemaliger Hartz 4-Empfänger hat sich vor Gericht gegen die Forderungen des Jobcenters durchgesetzt.

Der Mann, der wegen Cannabis-Konsum seinen Job verlor und anschließend ein Jahr lang Hartz 4 bezog, wurde vom Jobcenter aufgefordert, die bezogenen Leistungen wieder zurückzuzahlen. Schließlich habe er sich durch sozialwidriges Verhalten selbstverschuldet um seinen Job gebracht.

Hartz 4: Taxifahrer raucht Joint und wird entlassen – Jobcenter will Geld zurück

Der Beschuldigte arbeitete 2014 als Taxifahrer in Niedersachsen. Nach der Beschwerde eines Fahrgastes musste er sich einem polizeilichen Drogentest unterziehen, bei dem ein hoher THC-Blutwert nachgewiesen wurde. Daraufhin verlor der Mann seinen Führerschein und seinen Job.

Der Mann hatte am Tag vor der Polizeikontrolle einen Joint geraucht. (Symbolbild) Foto: imago images / Hollandse Hoogte

Ein Jahr lang bezog er Hartz 4 – insgesamt 3.148 Euro. Dann kam die Forderung des Jobcenters: Der Mann habe seine Hilfsbedürftigkeit durch sozialwidriges Verhalten selbst herbeigeführt, daher müsse er die Leistungen zurückzahlen.

+++ Hartz 4 in NRW: Schüler sitzt im Unterricht – plötzlich schlägt das Jobcenter zu +++

Doch der ehemalige Taxifahrer ließ sich das nicht gefallen und zog vor Gericht – mit Erfolg.

Taxifahrer hat nicht „sozialwidrig“ gehandelt

Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen urteilte schließlich, dass der Mann zwar arbeitsvertragswidrig gehandelt habe, allerdings begründe dies nicht automatisch eine Rückzahlung. Nur bei eng begrenzten Ausnahmefällen sei eine solche Forderung gerechtfertigt – im Falle des Taxifahreres dagegen sah das Gericht nur einen „durchschnittlichen Sanktionsfall“.

------------------------------------------

Mehr Hartz 4-News:

Hartz 4: Familien leiden unter Corona-Krise – Discounter Aldi hat eine Idee

Hartz 4: Wohnung von Familie von Kakerlaken befallen – DARUM ziehen sie vor Gericht

Hartz 4: Schülerin (15) braucht iPad – dann wird ihr Vater dreist

------------------------------------------

Und auch das Bundessozialgericht schätzte die Situation vor wenigen Wochen ähnlich ein, wie „Focus“ berichtet. Von „sozialwidrigem“ Verhalten sei nur dann die Rede, wenn die Hilfebedürftigkeit absichtlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde. Der betroffene Taxifahrer hatte seinen Joint bereits am Vortag des Vorfalls geraucht. Das Gericht geht deshalb nicht davon aus, dass sich der Mann bewusst war, dass er als Folge des Drogenkonsums seinen Job am nächsten Tag verlieren und somit auf Hartz 4 angewiesen sein könnte. (at)