Hartz 4: Kälte-Winter lässt Dramatisches vermuten – jetzt wird diese Forderung laut

Lange Zeit sah es wettertechnisch fast schon so aus, als wäre der Winter einfach übergangen worden. Die Temperaturen pendelten sich nicht selten irgendwo zwischen 5 und 10 Grad ein, noch an Weihnachten war in einigen Regionen Deutschlands fast Pulli-Wetter.

Doch dann schlug im Februar die sibirische Kälte eiskalt zu. Zweistellige Minusgrade mit bis zu -26 Grad waren die Folge. Neue Zahlen des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2019 lassen nun erahnen: Für Hartz-4-Empfänger bot selbst die eigene Wohnung an diesen Tagen nicht immer einen warmen Rückzugsort.

Hartz-4-Empfänger und Niedriglohnarbeiter können Wohnung teilweise nicht richtig heizen

Rund zwei Millionen Menschen in Deutschland konnten im Winter 2019 ihre Wohnungen aus finanziellen Gründen nicht angemessen heizen. Das geht aus einer Erhebung des Statistischen Bundesamtes vom Montag hervor. Finanziell schwache Gruppen wie Harzt-4-Empfänger, Alleinerziehende oder Alleinlebende treffen die kalten Temperaturen also besonders.

Den Angaben des Amtes zufolge konnten im vergangenen Winter sieben Prozent der Menschen in Alleinerziehenden-Haushalten ihre Wohnung aus Geldmangel nicht ausreichend heizen, unter den Alleinlebenden waren es 4,8 Prozent.

Der untersuchte Winter 2019/2020 fiel dabei noch vergleichsweise mild aus. Es war der zweitwärmste seit Aufzeichnungsbeginn 1881. Es regnete war viel, Schnee gab es jedoch kaum. In Mecklenburg-Vorpommer, Brandenburg und Berlin war es sogar der wärmste Winter seit 1881.

Bei den sibirischen Temperaturen der Nächte und Tage der vergangenen Woche kann man also nur erahnen, wie dramatisch die Lage in vielen Haushalten war, in denen die Heizung ausblieb oder nur sporadisch betrieben werden konnte.

Immerhin zeigt die Statistik des Amtes eine positive Entwicklung: Die Quote in Deutschland war nur noch halb so hoch wie zehn Jahre zuvor. Damals waren es 4,5 Millionen Menschen, denen das Geld zum Heizen fehlte.

Hartz-4-Forderung von Linken und Sozialverband

Doch die neuerliche Kältewelle und die veröffentlichten Daten des Statistischen Bundesamtes sorgen für eine neue Hartz-4-Forderung aus den Reihen der Linken und des Sozialverbands VdK. Ordentlich heizen zu können, sei gerade in der derzeitigen Kältewelle wichtig, so Linken-Chefin Katja Kipping.

Linken-Chefin Katja Kipping. Foto: IMAGO / Future Image

„Diese Energiearmut ist etwas, wo man nicht tatenlos zusehen kann“, erklärte die Politikerin. Ihre Forderung: Hartz-4-Empfänger müssen die Heizkosten in der tatsächlichen Höhe ersetzt bekommen. Zudem sollen Arbeitnehmer mit niedrigem Einkommen einen Zuschuss zum Wohngeld erhalten.

Ähnlich argumentiert auch VdK-Präsidentin Verena Bentele. Sie verwies zudem auf die aktuelle Situation in der Corona-Pandemie. In dieser Zeit verbrächten Menschen schließlich mehr Zeit zu hause. In der Grundsicherung sollten daher die reell entstandenen Energiekosten komplett übernommen werden, im Wohngeld müsse es wieder eine Energiekomponente geben. (dav, mit AFP)