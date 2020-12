Hartz 4: Arbeitsloser Familienvater verkauft Schrott – die Sache hat ein Nachspiel

Es war mühsame Arbeit. Fünf Monate sammelte und verkaufte ein Familienvater aus Neubrandenburg Schrott - mit vergleichsweise geringem Gewinn. Kein Grund für Ämter genau hinzuschauen - eigentlich.

Doch das Problem: Der Mann bezog gleichzeitig auch noch „Hartz 4“-Leistungen. Das hat nun ein langes Nachspiel für den „Hartz 4“-Empfänger.

Der „Hartz 4“-Empfänger hatte mehrere Monate Schrott gesammelt. (Symbolbild) Foto: imago images / Shotshop

Hartz 4: Arbeitsloser Familienvater verkauft Schrott

Denn das Zollamt hatte das Jobcenter über seinen Schrotthandel informiert. Die Behörde forderte daraufhin in einem Schreiben eine Rückzahlung in Höhe von 213,65 Euro. Ein bitteres Nachspiel für den Mann, der sich offenbar nur ein bisschen Geld dazuverdienen wollte. Nun wehrte er sich gegen die Rückforderung und zog vor Gericht.

Der „Hartz 4“-Empfänger sah das Sammeln von Schrott aufgrund der Dauer als gewerbliche Tätigkeit an. Daher sei das Geld, das er mit dem Schrott verdiente, gleichmäßig verteilt auf die Zeit anzurechnen in der er Leistungen vom Jobcenter bezog, so seine Begründung.

--------------

Das ist „Hartz 4“:

„Hartz 4“ heißt eigentlich Arbeitslosengeld II (ALG II)

Es wurde zum 1. Januar 2005 eingeführt

Es ist die Grundsicherungsleistung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch

Es soll Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht

Allerdings kann es durch zulässige Sanktionen gekürzt oder ganz gestrichen werden - Kritiker sagen: Das ist menschenunwürdig

Die gesetzliche Grundlage für das ALG II bildet das Zweite Buch Sozialgesetzbuch

---------------

+++ Hartz 4: Millionärin betrügt Jobcenter – es ist nicht das erste Mal +++

Dabei würde ein Grundbeitrag von 100 Euro abgezogen. Laut dieser Rechnung würde sich so keinerlei Einkommen ergeben, von dem Leistungen abgezogen werden könnten.

Hartz 4: Entscheidung von Sozialgericht

Doch das Sozialgericht Neubrandenburg war da anderer Meinung. Der zuständige Richter erkannte den Schrottverkauf des Familienvaters nicht als eine gewerbsmäßige Tätigkeit (gemäß § 11 Abs. 2, Abs. 3 SGB II) an. Aus diesem Grund käme es nicht infrage Freibeträge von den Einnahmen aus dem Schrotthandel abzuziehen.

Denn Freibeträge sollten laut Gericht als Anreiz dienen, eine Beschäftigung aufzunehmen, berichtet das Onlineportal „HartzIV.org“.

+++ Hartz 4: 16-jährige Schülerin steht vor großem Problem – es könnte ihrer Familie schaden „Bescheuert“ +++

Mit dieser Entscheidung im Januar gab sich der „Hartz 4“-Empfänger nicht zufrieden und ging in zweite Instanz.

Hartz 4: Ist Schrottverkauf gewerbsmäßige Tätigkeit?

Und siehe da: Das Landessozialgericht Mecklenburg-Vorpommern sah die Angelegenheit in seinem Urteil am 11. November ganz anders.

Laut des Gerichts sei das Geld durch den Schrottverkauf durchaus als Einkommen aus Erwerbstätigkeit zu betrachten. Denn eine genauere Definition für den Begriff gebe es im SGB II nicht.

---------

Weitere News:

„Hartz 4“-Empfängerin will Sohn vor die Tür setzen – um endlich gesund zu werden

Carmen Geiss teilt Foto: Alle starren nur auf Robert Geiss' Gesicht

Rewe: Große Neuerung an der Kasse – und das noch 2020!

----------------

Daher seien die Freibeträge von den Einnahmen des Vaters abzuziehen. Sie seien nicht an die Legalität der Tätigkeit geknüpft, sondern an deren Gewerblichkeit, hieß es.

Zudem lägen keinerlei Beweise dafür vor, dass der Handel illegal erfolgte. Die Erlöse aus dem Schrotthandel könnten nach Abzug des Freibetrags also nicht auf die „Hartz 4“-Leistung angerechnet werden. Damit muss der Familienvater auch keinen Betrag an das Jobcenter zurück zahlen. (mia)