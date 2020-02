„Hartz 4“-Empfänger (27) verübte schon 140 Straftaten – „Menschenwürde ist schon lange verlorengegangen“

Bremerhaven. „Körperverletzung, Raubüberfall... das volle Programm“, zählt Stefan B. aus Bremerhaven-Lehe auf, während er durch seinen so genannten „JVA-Ordner“ blättert. Insgesamt 140 Straftaten werden dem 27-Jährigen zur Last gelegt.

„Das ist der Grund, warum ich keinen Job finde“, stellt der „Hartz 4“-Empfänger gegenüber RTL Zwei nüchtern fest. Der Sender begleitet Stefan B. und seine Freundin Monika R. (47) im Rahmen seiner Reportage-Reihe „Hartz Rot Gold - Armutskarte Deutschland“.

„Hartz 4“-Empfänger Stefan B. musste schon mit 14 ins Gefängnis

Stefans kriminelle Karriere begann schon früh: Mit 14 Jahren überfiel er mit einer Schusswaffe einen Laden – die Strafe: Zweieinhalb Jahre Haft. Insgesamt zwölf Mal musste der 27-Jährige hinter Gitter, verbrachte fast sein halbes Leben im Gefängnis. Wenn es nach seiner Freundin Monika geht, sollte ihm das aber nicht die berufliche Zukunft verbauen: „Man kann einen Menschen nicht für das, was er getan hat, sein Leben lang verurteilen. Irgendwo hat ein Mensch auch mal eine zweite Chance verdient.“

Stefan B. (27) und seine Partnerin Monika R. (47) leben von „Hartz 4“. Foto: TVNOW / RTL II

Aber die bekomme er nicht, so Stefan. „Das ist schon eine traurige Angelegenheit,“ so der 27-Jährige, der das Leben als „Hartz 4“-Empfänger als „kein sehr schönes Gefühl“ beschreibt. Stolz ist er auf seine Vergangenheit nicht. „Wenn ich die Zeit heute zurückdrehen könnte, würde ich vieles anders machen“, erklärt der 27-Jährige. Er sei in seiner Jugend an viele falsche Freunde geraten. „Verbrechen lohnt sich nicht“, stellt Stefan mit Blick auf sein bisheriges Leben fest.

„Hartz 4“-Paar Stefan und Monika: Lebensumstände „menschenunwürdig“

Genau wie seine 20 Jahre ältere Partnerin hat Stefan B. weder Schulabschluss noch Ausbildung. Das Paar wohnt in einer kleinen Wohnung in Bremerhaven-Lehe. Das Bett ist zu klein für zwei Personen, acht Monate mussten beide ohne eine Waschmaschine auskommen. „Das ist menschenunwürdig“, so Stefan. „Und normalerweise heißt es ja, die Menschenwürde sei unantastbar.“ Freundin Monika winkt ab: „Ja, aber die Menschenwürde ist schon lange verlorengegangen.“

Besuche von Freunden, ein bisschen Alkohol hier, etwas Marihuana da – das Pärchen arrangiert sich. Doch wie stehen die Chancen auf eine baldige Änderung? Stefan B. schreibt aktuell jedenfalls keine neuen Bewerbungen, wie er bei RTL Zwei verrät. Aufgrund eines offenen Verfahrens drohen im möglicherweise weitere fünf Jahre im Gefängnis.

„Da hat meine Sachbearbeiterin gesagt, das lohnt sich nicht“, so der 27-Jährige. Monika fürchtet sich davor, ihren Freund möglicherweise für ein halbes Jahrzehnt zu verlieren, gibt sich aber kämpferisch: „Ich würde auf ihn warten.“ (at)