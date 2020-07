Hartz 4: Arbeitsloser möchte umziehen – doch dann scheitert er DARAN

Ein Empfänger von Hartz 4 möchte in eine kleinere Wohnung ziehen. Doch mit der Reaktion des Jobcenters hat er nicht gerechnet. (Symbolbild)

Eberswalde. Das ist sicher eine überraschende Entscheidung, die das Jobcenter in Eberswalde (Brandenburg) bei einem Hartz-4-Empfänger getroffen hat.

Der alleinstehende Mann wollte eigentlich umziehen, sich verkleinern: Von einer 61-Quadratmeter-Wohnung in ein rund 20 Quadratmeter kleineres Domizil. Doch wegen sechs Euro wurde nichts aus dem geplanten Umzug. Für den Hartz-4-Empfänger könnte es aber doch noch einen letzten Weg in die neue Wunsch-Wohnung geben. Über den auf den ersten Blick ungewöhnlichen Fall berichtet die „Märkische Online Zeitung“.

Hartz-4-Empfänger darf nicht umziehen

Das Problem: Die Miete der neuen Wohnung des Hartz-4-Empfängers wäre insgesamt sechs Euro teurer als seine alte Wohnung. Und das, obwohl die Wohnung nur noch 41 statt 61 Quadratmeter groß ist und sogar im gleichen Viertel liegt. Doch sie böte dem arbeitslosen Mann einige Vorteile.

------------------

Das ist „Hartz 4“:

„Hartz 4“ heißt eigentlich Arbeitslosengeld II (ALG II)

Es wurde zum 1. Januar 2005 eingeführt

Es ist die Grundsicherungsleistung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch

Es soll Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht

Allerdings kann es durch zulässige Sanktionen gekürzt oder ganz gestrichen werden - Kritiker sagen: Das ist menschenunwürdig

Die gesetzliche Grundlage für das ALG II bildet das Zweite Buch Sozialgesetzbuch

------------------

Denn die neue Wohnung befindet sich im Parterre, die lästigen Treppenstufen in den fünften Stock würden damit endlich der Vergangenheit angehören. Auch seien die 61 Quadratmeter verteilt auf dreieinhalb Zimmer schlicht zu viel Platz für den alleinstehenden Mann.

Das Jobcenter in Eberswalde hat eine überraschende Entscheidung getroffen. (Symbolbild) Foto: imago images / Jens Schicke

Doch die Mehrkosten von sechs Euro im Monat machen den Umzugsplänen einen Strich durch die Rechnung. Statt 370 müsste der Mann in der neuen Wohnung 376 Euro an Miete zahlen. Auch als er angeboten habe, die Mehrkosten aus eigener Tasche zahlen zu wollen, habe das Jobcenter nicht zugestimmt. Aber es gibt dennoch Hoffnung für den Hartz-4-Empfänger.

So könnte der Umzug doch noch funktionieren

Die manifestiert sich in einem Umzug ohne Zustimmung des Jobcenters. Rechtlich ist das möglich, jedoch mit Einschränkungen verbunden. So würde die Beschaffung von Möbeln sowie die Kosten für den Umzug selbst nicht vom Amt übernommen werden. Die Mietkosten der neuen Wohnung würden jedoch zum Großteil übernommen werden.

Nämlich genau in dem Umfang, den der Mann für seine jetzige Wohnung erhält: 370 Euro. Die sechs Euro zusätzliche Miete müsste er dann aus eigener Tasche begleichen. Doch die Sache hat einen Haken.

---------------------------------------------

---------------------------------------------

Sollte die Miete in Zukunft steigen, würde der Hartz-4-Empfänger die Differenz weiter aus eigenen Mitteln begleichen müssen. Dadurch könnte die monatlich auszugleichende Summe sprunghaft in die Höhe schießen. Ob sich der Mann am Ende für den risikobehafteten Umzug entschieden hat, geht aus der „Märkischen Online Zeitung“ nicht hervor. (dav)