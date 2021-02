Hartz 4: 150-Euro-Zuschlag kommt! Zu diesem Datum soll er ausgezahlt werden

150 Euro Zuschlag wegen der Corona-Pandemie sollen die Menschen bekommen, die finanziell besonders unter der Krise leiden: Hartz 4 -Empfänger, Ältere und Behinderte.

Das Bundeskabinett brachte den Gesetzesentwurf von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil auf den Weg.

Hubertus Heil (SPD), Bundesminister für Arbeit und Soziales. Foto: dpa

Ausgezahlt werden die 150 Euro Extra-Geld unter anderem an Hartz 4 - Empfänger im Mai dieses Jahres.

Hartz 4 -Empfänger und andere Bedürftige bekommen 150 Euro Corona-Zuschlag

Das Geld soll an rund 3,8 Millionen Erwachsene ausgezahlt werden. Bundestag und Bundesrat müssen noch zustimmen, was allerdings nur als reine Formsache gilt. Die Kosten werden auf 575 Millionen Euro beziffert.

Zudem wird der erleichterte Zugang zu staatlicher Grundsicherung verlängert.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Hartz IV: Darauf haben Empfänger gewartet! Briefe gehen nächste Woche raus

Hartz4“-Empfänger trauert um tote Frau – doch eine Sache passt nicht so recht ins Bild

Hartz 4: Arbeitsloser Familienvater verkauft Schrott – die Sache hat ein Nachspiel

Hartz 4-Empfänger Achim will Plattenbau den Rücken kehren – doch dann erleidet er heftigen Rückschlag

-------------------------------------

Kostenerstattung der Mittagsverpflegung für Kinder soll verlängert werden

Bei der Erleichterung geht es insbesondere um die befristete Aussetzung der Berücksichtigung von Vermögen bis zu 60.000 Euro für das erste sowie zusätzlich von 30.000 Euro für jedes weitere Mitglied einer Bedarfsgemeinschaft. Das beschlossene Sozialpaket sieht außerdem vor, auch die Kostenerstattung von Mittagsverpflegung, die wegen der Schließung von Schulen und sozialen Einrichtungen entfällt, zu verlängern.

Soziale Dienstleister und Einrichtungen der Fürsorge sollen weiterhin finanzielle Unterstützung erhalten, damit sie nicht in ihrem Bestand gefährdet werden. Das neue Gesetz soll laut Arbeitsministerium am 1. April in Kraft treten.

------------------------------

Das ist „Hartz 4“:

„Hartz 4“ heißt eigentlich Arbeitslosengeld II

Es wurde zum 1. Januar 2005 eingeführt

Es ist die Grundsicherungsleistung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Es soll Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht

Allerdings kann es durch zulässige Sanktionen gekürzt oder ganz gestrichen werden

Die gesetzliche Grundlage für das ALG II bildet das Zweite Buch Sozialgesetzbuch

Über einen Hartz-4-Rechner kann der Bedarf ermittelt werden

---------------------

„Die Corona-Pandemie ist für die Menschen in unserem Land eine enorme Belastung. Besonders hilfsbedürftige Menschen werden durch die lang andauernden Maßnahmen besonders hart getroffen und brauchen jetzt konkrete Unterstützung“, erklärte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zu dem Kabinettsbeschluss. „Mit dem Corona-Zuschlag von 150 Euro mildern wir die Belastungen der lang anhaltenden Maßnahmen für Menschen ab, die Grundsicherung beziehen.“ Heil betonte, diese Unterstützung sei wichtig, „um den sozialen Zusammenhalt in unserem Land zu stärken“.

>>> Hartz 4: Paar verdient sich 3.000 Euro im Monat dazu – weil es DAS verkauft

Bündnis kritisiert die Zahlung als zu niedrig

Ein Bündnis von 41 Gewerkschaften und Verbänden bewertet den von der Großen Koalition in Aussicht gestellten Einmalzuschlag in Höhe von 150 Euro für arme Menschen als „Tropfen auf den heißen Stein“. Die Organisationen starten am Dienstag eine breite Unterschriftensammlung, um den Druck auf die Bundesregierung zu erhöhen, endlich armutspolitisch wirksame Soforthilfen auf den Weg zu bringen.

Das Bündnis fordert die zügige Anhebung der Regelsätze auf mindestens 600 Euro für alle Menschen, die auf existenzsichernde Leistungen wie etwa Hartz IV angewiesen sind. „Denn schon vor Corona fehlte es den Armen an Geld für eine ausgewogene, gesunde Ernährung und ein Mindestmaß an sozialer, politischer und kultureller Teilhabe“, heißt es in dem Appell. (fb/AFP)