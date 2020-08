„Hartz 4“: Achtung! DIESE Corona-Sonderregeln enden bald

Zu Beginn der Corona-Krise beschloss die Bundesregierung einige Sonderregeln, die „Hartz 4“-Empfänger schützen und die Auszahlung des Arbeitslosengeldes erleichtern sollten. Diese Corona-Sonderregeln enden bald allerdings.

Hier erfährst du, welche Sonderregeln zu welcher Zeit verfallen.

„Hartz 4“: Corona-Sonderregeln gibt es bald nicht mehr

Für „Hartz 4“-Empfänger, welche ohnehin schon finanziell stark eingeschränkt sind, war die Zeit des Coronavirus' sicherlich nicht leicht. Gewisse Corona-Sonderregeln sollten ihnen deshalb entgegenkommen. Doch diese laufen jetzt aus, wie das Portal „Hartziv“ berichtet.

So beschloss die Bundesregierung im April etwa, dass der Bezug von „Hartz 4“ erleichtert werden soll. Das Antragsverfahren für die Weiterbewilligung des Arbeitslosengeldes wurde deshalb ausgesetzt. „Hartz 4“-Empfänger, deren Bewilligungszeitraum ab dem 31. August ausläuft, müssen nun einen Weiterbewilligungsantrag stellen. Ansonsten erhalten sie keine Leistungen mehr.

-----------------------------

Das ist „Hartz 4“:

„Hartz 4“ heißt eigentlich Arbeitslosengeld II (ALG II)

Es wurde zum 1. Januar 2005 eingeführt

Es ist die Grundsicherungsleistung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch

Es soll Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht

Allerdings kann es durch zulässige Sanktionen gekürzt oder ganz gestrichen werden - Kritiker sagen: Das ist menschenunwürdig

Die gesetzliche Grundlage für das ALG II bildet das Zweite Buch Sozialgesetzbuch

-----------------------------

„Hartz 4“: Das Antragsverfahren wird bald wieder strenger überprüft. (Symbolbild) Foto: imago images / epd

„Hartz 4“-Sonderregeln ändern sich Ende September

Auch die Vermögensprüfung wurde ausgesetzt, wodurch „Hartz 4“-Anträge ohne die Prüfung des Vermögens gewilligt wurden. Hier gilt: Ab dem 30. September erfolgt die Prüfung wieder.

-----------------------------

-----------------------------

Gleiches gilt für die Prüfung der Wohnverhältnisse. Wer in der Corona-Krise einen „Hartz 4“-Antrag stellte, erhielt das Arbeitslosengeld, ohne dass seine Wohnsituation überprüft wurde. So sollte verhindert werden, dass Betroffene in der Krise ihre Wohnung verlieren. Nach dem 30. September wird das Jobcenter die Prüfung der Wohnverhältnisse aber wieder aufnehmen, wie „Hartziv“ schreibt. (nk)