Hartz 4: 16-jährige Schülerin steht vor großem Problem – es könnte ihrer Familie schaden „Bescheuert“

Das Leben mit Hartz 4 ist häufig nicht gerade einfach.

Auch für die Kinder von Hartz 4-Empfängern können sich leicht Probleme ergeben. Vor einem solchen steht eine 16-jährige Schülerin. Sie könnte durch eine Aktion ihrer eigenen Familie schaden.

Hartz 4: 16-jährige Schülerin steht vor großem Problem

Damit Hartz 4-Empfängern ihren vollen Satz erhalten, müssen bestimmte Regeln eingehalten werden. Diese betreffen aber nicht nur die Empfänger selbst, sondern auch deren Kinder.

Das ist „Hartz 4“:

„Hartz 4“ heißt eigentlich Arbeitslosengeld II (ALG II)

Es wurde zum 1. Januar 2005 eingeführt

Es ist die Grundsicherungsleistung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch

Es soll Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht

Allerdings kann es durch zulässige Sanktionen gekürzt oder ganz gestrichen werden - Kritiker sagen: Das ist menschenunwürdig

Die gesetzliche Grundlage für das ALG II bildet das Zweite Buch Sozialgesetzbuch

Davon ist auch eine 16-Jährige betroffen, was für sie ein großes Problem darstellt. Wie die „Wetterauer Zeitung“ berichtet, würde die Schülerin gerne etwas dazuverdienen. Doch so einfach ist das Ganze dann nicht.

Hartz 4: 16-Jährige möchte gerne selbst Geld verdienen

Besonders Corona-Pandemie stellte die Schülerin vor sehr große Herausforderungen. Wie an vielen anderen Schulen, so sollten auch an ihrer Schule die Aufgaben und Inhalte über das Internet abgerufen werden. Problematisch für die 16-Jährige, da sie nicht über einen unbegrenzten Internetzugang verfügt.

Deswegen musste sie auch während des Lockdowns ein Angebot für Menschen, die keinen eigenen PC und Internet haben, nutzen, um die Aufgaben abzurufen. Auch bei Mitschülern hätte sie den PC nutzen können, doch das sei ihr „unangenehm“ gewesen. Ein großes Problem für die Schülerin, das sie gerne ändern würde.

Hartz 4: Schülerin darf nur SO viel verdienen

Auch bei ihren Hobbys sei sie sehr eingeschränkt. Sie berichtet, dass Kinder von Hartz-IV-Empfängerin 15 Euro pro Monat als Zuschuss für Hobbys bekommen. Da seien größere Anschaffungen – wie beispielsweise ein PC – nur schwer zu realisieren. Außerdem müsse sie sich im Alltag mit einigen Klischees auseinandersetzen.

Hartz 4: Für die Empfänger und deren Kinder gibt es klare Regeln. (Symbolbild) Foto: imago images / Future Image

Auch sich selbst etwas dazuzuverdienen, sei nicht uneingeschränkt möglich. Gesetzlich ist festgelegt, dass Kinder von Hartz 4-Empfängern mit einem Neben- oder Ferienjob nicht mehr als 100 Euro im Monat verdienen dürfen. Wenn doch, wird vom monatlichen Satz der Eltern gekürzt. „Es ist bescheuert“, sagte sie gegenüber der „Wetterauer Zeitung“. Nichteinmal mit eigener Arbeit kann sie also ihre Situation deutlich verbessern, ohne, dass ihrer Familie die Bezüge gekürzt werden. (gb)