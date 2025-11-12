Besser als das Original? Harry-Potter-Fans müssen heute TV schauen

Die „Harry Potter“-Filme sind Kult. Millionen Menschen auf der ganzen Welt haben die Abenteuer des Zauberlehrlings auf der großen Leinwand verfolgt, noch heute werden die Filme millionenfach gestreamt.

Nachvollziehbar also, dass man rund um „Harry Potter“ das große Geld witterte und eine riesige Maschinerie zum Laufen brachte. Ob „Harry Potter“-Themenpark, „Harry Potter“-Kleidung, „Harry Potter“-Spiele oder „Harry Potter“-Geschirr. Es gibt fast nichts, was es nicht gibt.

Kabel 1 zeigt ein Highlight aus dem Harry-Potter-Universum im TV

Und dazu gibt es noch weitere Filme aus der „Harry Potter“-Welt. Wir sprechen natürlich von der „Phantastische Tierwesen“-Reihe. Die punktete mit einer absoluten Starbesetzung (unter anderem dabei: Jude Law und Johnny Depp) und war für manche Fans fast besser als die Originalfilme. Du willst dich auch davon überzeugen? Dann hast du heute im TV die Möglichkeit dazu. Um 20.15 Uhr nämlich zeigt Kabel 1 den Film „Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse“.

Es ist der dritte und damit bis dato letzte Teil der „Phantastische Tierwesen“: Dumbledores Geheimnisse”-Reihe. Darin versucht Newt Scamander (gespielt von Eddie Redmayne) den bösen Zauberer Grindelwald aufzuhalten. Sein Auftraggeber: Niemand geringeres als der spätere Schulleiter der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei.

Kabel 1 zeigt den Kino-Knaller am 12. November 2025 um 20.15 Uhr im TV. Aber was, wenn du nun ausgerechnet an diesem Mittwochabend keine Zeit hast? Dann musst du leider ein wenig Geld auf den Tisch legen. Bei Amazon Prime Video beispielsweise kannst du „Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse“ für 3,99 Euro leihen oder für 11,99 Euro kaufen. Gleiches gilt für Apple TV und auch den Sky Store. Bei Netflix ist der dritte Teil der „Phantastische Tierwesen“-Reihe derzeit in Deutschland nicht abrufbar. Dafür jedoch gibt es die ersten beiden Teile und die „Harry Potter“-Filmreihe.