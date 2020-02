Haribo: Süßwarenkonzern mächtig sauer – weil ein anderer Hersteller ausgerechnet DAS macht

Sie gibt es in rot, gelb, grün, orange, weiß und bordeaux: Die Gummibären von Haribo.

Mit dem Spruch „Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso!“ wirbt der Süßwarenhersteller für seine kleinen Gummibären. Ein spanisches Unternehmen hat nun allerdings den Zorn von Haribo auf sich gezogen.

Haribo stört sich an ähnlichem Konzept

Auf der ganzen Welt kennt man die Gummibären von Haribo. Ihr Merkmal ist ihre bunte Bärchenform und ihr Erfolg ist groß. Jetzt nutzt offenbar ein spanisches Start-up-Unternehmen mit dem Namen Ositos & Co ein ähnliches Konzept, um sein Produkt zu vermarkten.

Es verkauft Fruchtgummi, das zwar Alkohol enthält, aber ebenfalls die Form der Gummibärchen hat und in verschiedenen Farben erhältlich ist. Davon berichtet die Deutsche-Presse-Agentur.

Für Haribo ist das nicht hinzunehmen. Ein Sprecher des Unternehmens sagt: „Alkohol-Gummibärchen ähneln den Haribo Goldbären - dem erfolgreichsten und weltweit bekannten Produkt von Haribo.“ So bestehe „die Gefahr einer irreführenden Verbindung zwischen unserer Marke und den alkoholischen Fruchtgummibären, die nur an Erwachsene über 18 Jahren verkauft werden dürfen“, erklärt er weiter.

Haribo sieht darin eine Verletzung des Rechts am geistigen Eigentum. Deshalb habe der deutsche Süßwarenriese „ein in diesen Fällen übliches rechtliches Verfahren“ gegen Ositos & Co eingeleitet.

Ander Méndez sei schließlich „aus allen Wolken gefallen“, als er als einer der Start Up-Gründer kürzlich einen sechsseitigen englischsprachigen Brief von den Haribo-Anwälten erhalten habe. Demnach soll sich Haribo an „einer großen Ähnlichkeit“ zwischen den beiden Süßigkeiten stören.

Der deutsche Süßwarenhersteller fordert von dem spanischen Jungunternehmen somit drastische Maßnahmen: Ositos & Co soll die Produktion und den Verkauf „jedes Produkts mit dem umstrittenen Symbol stoppen, die in Spanien eingetragene Marke aufgeben und den Betrieb und das Eigentum an der Internet-Domain ositosconalkohol.com“ an Haribo abtreten.

Spanisches Unternehmen will weitermachen

Méndez gibt zu, „Angst“ vor dem mächtigen Unternehmen aus Deutschland zu haben. Er ist sich auch sicher, dass Haribo sein Start-up „versenken kann, wenn es will“. Trotzdem denkt er nicht daran, die Produktion seiner alkoholhaltigen Gummibärchen aufzugeben. „Wir schaden ihrer Marke nicht und sie (die Bären) sehen sich nicht ähnlich“, sagt Méndez. So seien die spanischen Gummibären größer als die von Haribo.

Das ist Haribo:

Gründung durch Hans Riegel 1920 in Bonn

1922 erster Grundstein: Erfindung des „Tanzbären“

1960 kommt Goldbär als Nachfolger des „Tanzbären“ auf den Markt

1967 Goldbär wird in deutsches Patentamt eingetragen

1989 Haribo verblasst die Farben des Goldbären etwas

Haribo war schon mal wegen der deutschen Wortmarke „Goldbär“ vor Gericht gegangen. 2012 hatte das Unternehmen den Schokoldenhersteller Lindt verklagt, weil dieser den sogenannten Lindt-Teddy verkaufte. Nach einem dreijährigen Rechtsstreit ging Haribo allerdings als Verlierer aus der Sache.

Wie Ositos & Co nun auf die Klage von Haribo reagieren würden, würden sie momentan „sehr vorsichtig“ prüfen. Für ein Gerichtsverfahren hätten sie allerdings „nicht genug Ressourcen“. Das Start-up ist nun gerade mal etwa ein Jahr alt. Im Januar 2019 gründete Méndez das Unternehmen mit zwei weiteren Jungunternehmern. Sie verkaufen ihre Produkte online wie auch in spanischen Bars und Restaurants. Die Leute würden alkoholhaltigen Gummibärchen mögen, erklärt er.

Haribo stört sich dagegen auch an der Kombination von Gummibären und Alkohol. So heißt es, das Unternehmen lege „großen Wert darauf, in keinerlei Hinsicht mit alkoholischen Fruchtgummibärchen von Ositos & Co assoziiert zu werden.“ „Für uns schließen sich Kinder und der Genuss von Alkohol grundsätzlich aus“, sagt der Sprecher. (dpa mit nk)