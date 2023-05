Haribo ruft Kult-Produkt zurück – das sollten Kinder auf gar keinen Fall naschen

Dieses Haribo-Produkt macht Kinder mal so gar nicht froh – und Erwachsene ebenso nicht. Der Süßigkeiten-Hersteller muss eine besondere Nascherei wegen akuter Gesundheitsgefahr zurück rufen.

Bei dem Haribo-Produkt handelt es sich nicht um die gewöhnlichen Gummibärchen, sondern einen bestimmten Mix. Kunden sollten also genau hinsehen.

Haribo muss „Matador Mix“ zurück rufen

So sollten sowohl Kinder, als auch Erwachsene die Finger von einem dänischen Import-Produkt lassen. Das Süßigkeiten-Unternehmen ruft Beutel und Runddosen des „Matador Mix“ zurück. Der enthält unter anderem Lakritz-Süßwaren und Gummibärchen. Allerdings gab es in einigen Packung wohl auch eine teilweise Verunreinigung mit kleinen Metallpartikeln.

Metallische Fremdkörper können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum oder zu inneren Blutungen führen – deshalb solltest du das Produkt auf keinen Fall mehr essen.

Der Haribo „Matador Mix“ wird zurück gerufen. Foto: Produktwarnung

Betroffen sind Produkte, die auf einer bestimmten Verpackungsstraße in Dänemark hergestellt worden sind und von der HariboLakrids A/S 4640 Faxe nach Deutschland importiert wurden.

Rückruf von dänischen Artikeln

Erkennbar sind die problematischen Produkte anhand der dänischen Slogans auf der Vorderseite des Gummibärchen-Beutels (375 Gramm) und auf dem Deckel der Runddose (1000 Gramm). Auf dem Beutel steht demnach „Luk op for noget godt… luk op for HARIBO!“, auf der Dose „Kids and grown-ups love it so, the happy world of Haribo!“

Darüber hinaus lassen sich die zurückgerufenen Waren anhand der Chargennummer identifizieren:

Haribo „Matador Mix“ 375-Gramm-Beutel mit Chargennummer L451-00223-3253902 und L451-01023-3253901

Haribo „Matador Mix“ 1000-Gramm-Runddose mit Chargennummer L451-00223-3252801 und L451-02723-3252701

Das deutsche Produkt der Süßigkeit, der Haribo „Matador Dark Mix“, der unter anderem bei Aldi erhältlich ist, ist von dem Rückruf nicht betroffen – ebenso wenig wie andere Haribo-Artikel.

Kunden, die den genannten Snack gekauft haben, können ihn dort zurückgeben, wo sie ihn gekauft haben, und erhalten ihr Geld zurück.

Laut Hersteller wurde die Ursache für die Fremdkörper im dänischen „Matador Mix“ bereits ermittelt. Zudem wurden interne Maßnahmen ergriffen, damit ein solcher Vorfall zukünftig nicht mehr geschieht.