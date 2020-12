Haribo feiert runden Geburtstag – doch Kunden sind sauer! Das steckt dahinter

Goldbären, Pico-Balla, Tropifrutti – diese Haribo-Sorten haben die meisten von uns garantiert schon probiert. Die Süßigkeiten sind für viele ein kleiner Seelentröster. Und das ganze schon seit 100 Jahren. Denn am 13. Dezember feiert Haribo großen Geburtstag. Doch eine andere Nachricht stößt bitter auf.

Vor einigen Tagen postete Haribo auf Facebook, dass der Süßwarenkonzern zu seinem 100. Geburtstag 100 Pakete packen möchte. Bei der großen Auswahl waren die Mitarbeiter sich aber nicht sicher, welche Sorten alle darein sollten. Also fragten sie die User.

Haribo: Ehemaliger Mitarbeiter ist traurig

Die Antworten: „Melonen, Himbeeren und Brombeeren, Colorado, Frösche, Kirschen – Eigentlich alles muss rein“ und „Was auf keinen Fall fehlen darf? Meine Adresse auf dem Paket“.

Doch nicht alle Haribo-Kunden sind in Feierlaune. Eine Nachricht sorgt für Trauer, Wut und Unverständnis. Peter schreibt unter dem Post: „Alles Gute zum 100. Geburtstag des Unternehmens, nur schade das in Wilkau Arbeitsplätze gestrichen werden. Ich bin bei Haribo 25 Jahre im Außendienst gewesen, es war eine schöne Zeit.“

Denn Haribo gab kürzlich bekannt, dass das Werk in Wilkau-Haßlau in Sachsen zum Ende des Jahres geschlossen wird. Am Sonntag demonstrierten deshalb 200 Menschen vor dem Standort.

Das ist Haribo:

Der Name Haribo steht für Ha ns Ri egel Bo nn, dem Namen des Gründers und des Standorts

ns egel nn, dem Namen des Gründers und des Standorts Haribo wurde 1920 in Bonn-Kessenich gegründet

Bereits 1922 wurde der Goldbär erfunden

Zum Unternehmen gehören mittlerweile auch Maoam und Haribo Chamallows

2018 wurde der Firmensitz nach Graftschaft in Rheinland-Pfalz verlegt

Peter bekommt auch eine Antwort von Haribo: „Wie Du Dir sicher vorstellen kannst, ist die Entscheidung, das Werk in Wilkau-Haßlau zu schließen, allen Beteiligten nicht leichtgefallen.“

Protestbekundungen, wie „Haribo machte mich mal froh, das ist leider nicht mehr so“ lagen am Eingang des Haribo-Werksgeländes. Rund 200 Menschen haben am Sonntag protestiert. Foto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Man würde regelmäßig alle Prozesse und Bereiche prüfen, um sie zu optimieren und modernisieren. Das sei standortunabhängig. „So haben wir uns entschieden, unsere Produktion in Deutschland an weniger Standorten, aber mit mehr Produktionsstraßen und gleichzeitig höherer Leistungsfähigkeit zu bündeln.“

Haribo-Fans sind sauer

Weiter heißt es von Haribo: „Wir bedauern sehr, dass wir keine wirtschaftliche Perspektive für den Standort Wilkau-Haßlau sehen und wir sind uns der Auswirkungen für die Mitarbeitenden bewusst. Unsere oberste Priorität ist es deshalb, sozialverträgliche Lösungen für unsere Mitarbeitenden innerhalb eines Sozialplans zu erarbeiten.“

Weitere Kunden sind teuer. Kommentar: „Haribo nie wieder!“, „Wer sinnlos ein Werk schließt, bekommt von mir keinen Cent mehr.“

Die Empörung über die Schließung des Haribo-Werks ist in Sachsen selbst ebenfalls groß. Das Land Sachsen beendete daraufhin seine Werbekooperation mit dem Süßwarenhersteller. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) schaltete sich ein und forderte die Geschäftsführung auf, ihre Pläne noch einmal zu überdenken.

Doch Haribo hält an der Entscheidung fest. Die Schließung sei mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit und künftige Ausrichtung von Haribo „wirtschaftlich notwendig“, sagte ein Unternehmenssprecher. (ldi/dpa)