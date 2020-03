Halle, Hanau, Volkmarsen: Wie können Amoktaten verhindert werden? Expertin warnt: „Sie bestäuben sich gegenseitig“

Zehn Menschen mussten in Hanau sterben, weil Tobias Rathjen im rassistischem Wahn tötete.

Christchurch (Neuseeland), El Paso (USA), Halle oder Hanau – es sind nur einige Beispiele, in denen Amoktäter mit „zutiefst rassistischer Gesinnung“ mordeten.

Es stellt sich die Frage: Können solche Taten verhindert werden? Britta Bannenberg, Professorin für Kriminologie an der Uni Gießen, forscht zum Thema und bietet ein Beratungsangebot für besorgte Menschen an, die eine Amoktat fürchten.

Hanau: Können solche Taten verhindert werden?

Wie sind Amoktäter und terroristischen Einzeltäter zu erkennen? „Es sind oft längere Entwicklungen hin zu solchen Taten. In dieser Phase äußern sich Täter - etwa in Hasskommentaren in sozialen Medien oder Foren, aber auch durch indirekte Drohungen.“

Die Kriminologin Prof. Dr. Britta Bannenberg bietet ein Beratungsnetzwerk für besorgte Menschen an, die eine Amoktat fürchten. Foto: dpa

Die Expertin der Justus-Liebig-Universität unterscheidet zwischen Amoktätern, die einzeln handeln, und terroristischen Gruppen. Die Einzeltäter, wie Tobias Rathjen mutmaßlich einer war, sind oft nicht gewaltauffällig oder polizeibekannt. „Sie sind nicht aggressiv, sondern oft verschlossen, Einzelgänger, sonderbar.“ Häufig planten sie mit ihren Taten zugleich den großen Abgang.

Meldungen aus Schule, Behörden und Familie

Nach der Amoktat von Erfurt 2002 wurde die Professur für Kriminologie an der Gießener Uni ins Leben gerufen. In einem Forschungsverbund konnte Banneberg zwischen 2013 und 2016 Akten junger Amoktäter analysieren, um herauszufinden, wer die Täter sind, was ihre Motive und Hintergründe sind, wie sie an Waffen gelangen konnten.

„Wir haben damals erste Zwischenberichte veröffentlicht und in der Folge kamen immer mehr Anrufe bei uns rein, in denen Menschen Ängste geäußert haben, sonderbares Verhalten ihrer Kollegen, Mitschüler oder Verwandten festgestellt haben“, erklärt die Kriminologin. Aus diesem Grund wurde die Beratungsstelle ins Leben gerufen.

„Wir haben es mit Meldungen aus allen sozialen Bereichen zu tun. Menschen stellen sonderbares oder bedrohliches Verhalten fest und kontaktieren uns. Sie wollen wissen, was sie tun sollen.“

Mehrere Anrufe in der Woche

Die Ressonanz ist groß: „Wir bekommen zum Teil drei Anrufe die Woche. Seit Herbst hat es zugenommen.“ Nach der Tat von Hanau habe man gerade wieder einen Anruf bekommen, in dem ein Mitarbeiter der Agentur für Arbeit irgendwo in Deutschland sich von einem Mensch bedroht fühlt, der psychisch hoch auffällig sei. „Die Person trägt Amokgedanken in sich, hat diese im Internet geäußert und auch gegenüber seinem Betreuer bestätigt.“

In solchen Fällen nehmen Mitarbeiter das Anliegen anhand eines Leitfadens per Telefon oder Mail entgegen. Informationen werden zunächst zusammengetragen, dann setzt sich Banneberg mit den Anrufern selbst in Kontakt. Gemeinsam wird entschieden, was zu tun ist.

„In zehn Prozent können wir Entwarnung geben. In weiteren zehn Prozent verweisen wir die Person an Beratungsstellen für Islamismus, Rechtsextremismus oder für Familienangehörige. In den anderen Fällen liegen die Anrufer mit ihrer Meldung richtig. Dann schalten wir oder die Person selbst die Polizei ein. Wir betreuen die Personen auch danach noch weiter.“

Polizei mit Nachholbedarf

Doch warum rufen Besorgte das Gießener Beratungsnetzwerk an und nicht die Polizei? „Viele rufen bei uns an, weil sie Angst haben, dass sie nicht ernst genommen werden oder dass sie falsch liegen“, so Bannenberg. „Ich kann nur an Menschen appellieren sich zu trauen, uns oder die Polizei zu kontaktieren. Wichtig ist, sensibler zu sein, wenn man sich bedroht fühlt oder etwas Sonderbares feststellt.“

Bannenberg sieht bei der Polizei Nachholbedarf, wenn es um solche Amoktäter geht. Während die Ermittler bei verfassungsfeindlichen Tätern und Gruppierungen klare Strukturen hätten, sei das bei Amoktätern nicht der Fall. „Hier müsste es gewisse Strukturen bei der Polizei geben. Denn sie nehmen zu.“

Expertin beobachtet „nervöses Klima“

Sie kann ein Stück weit verstehen, dass einige Menschen sich nicht trauen, die Polizei zu verständigen, weil sie fürchten, dort nicht ernstgenommen zu werden. „Wenn Beamten damit nicht dauernd zu tun haben, kann es sein, dass sie solche Meldungen unterschätzen.“

Zugleich warnt die Expertin nach dem Attentat von Hanau: „Man darf sich jetzt nicht auf eine Gruppe versteifen.“ Sie spricht von einem „nervösen Klima“ und führt aus: „Die Täter inspirieren sich gegenseitig, egal ob Islamisten oder Rechte, Amoktäter oder Terrorist. Das ist virulent. Sie bestäuben sich gegenseitig mit ihren destruktiven Taten.“

Das Beratungsnetzwerk ist montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr sowie 13 bis 15 unter 06 41/99 21 57 1 oder per E-Mail an sekretariat.bannenberg@recht.uni-giessen.de erreichbar.