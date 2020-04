Hanau: Männer stechen auf Passanten ein – Warum der Fall in der Türkei hohe Wellen schlägt

Hanau. Schock in Hanau! Am Dienstagabend haben waren mehrere Personen kurz nacheinander mit Verletzungen, darunter auch Schnittwunden, in der Notaufnahme in Hanau erschienen. Ihre Schilderungen, wie es zu den Verletzungen gekommen war, waren dramatisch.

Die Polizei hatte daraufhin eine Fahndung nach den möglichen Tätern veranlasst, dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Am Mittwochmorgen konnten Polizei und Staatsanwaltschaft in Hanau bekannt geben, dass zwei Verdächtige vorläufig festgenommen wurden.

Hanau: Passanten brutal attackiert

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei vom Dienstagabend waren die Passanten unabhängig voneinander in verschiedenen Bereichen in Haunau zu Fuß unterwegs gewesen. Dann folgen die brutalen Angriffe.

Eine Gruppe von fünf bis sieben Personen soll die Fußgänger attackiert haben. Alle Täter seien männlich gewesen, fast alle hatten einen Vollbart getragen hieß es im ersten Zeugenaufruf der Polizei.

Zwei Verdächtige festgenommen

Am Mittwochmorgen verkündeten Polizei und Staatsanwaltschaft: Zwei Verdächtige wurden festgenommen. Die beiden Männer im Alter von 23 und 29 Jahren aus Hanau befinden sich aktuell in Gewahrsam. Weitere Ermittlungen zum Hintergrund der Tat sowie einem möglichen Motiv laufen.

------------------------------------

• Mehr Themen:

„Hartz 4“-Empfängerin wird Mutter – unglaublich, warum sie nicht verhütet hat

Royals: Palast-Insider packt aus – DAS will die Queen nun mit Prinz Harry machen

• Top-News des Tages:

Lotto: Deutsche knacken den Millionen-Jackpot – doch ihre Freude ist schnell getrübt

„The Masked Singer“-Finale – Das Faultier gewinnt vor dem Wuschel! Unter den Masken stecken …

-------------------------------------

Bei den Verletzten handelt es sich um vier Männer im Alter zwischen 17 und 26 Jahren. Nach derzeitigen Erkenntnissen schwebt keiner von ihnen in Lebensgefahr.

Der Fall schlägt nun auch in der Türkei hohe Wellen. So berichten türkische Medien, dass dem Angriff eine Streitgkeit vor einem Dönerimbiss voranging.

Die hessische Stadt Hanau hatte im Februar traurige Berühmtheit erlangt. Am 19. Februar 2020 hatte es dort einen rechtsextremen Terroranschlag gegeben, bei dem der Täter zehn Personen ermordet hatte. (dav)