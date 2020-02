Hanau in Hessen: Jetzt haben Behörden einen schrecklichen Verdacht +++ Erneut Rufe bei Schweigeminute

Der Schock nach dem mutmaßlich rechtsradikalen Anschlag in Hanau am Mittwoch sitzt noch immer tief. Elf Menschen sind am späten Abend durch Schüsse in der Stadt in Hessen ums Leben gekommen.

Der mutmaßliche Täter Tobias Rathjen erschoss neun Personen in Hanau, danach wurde er neben seiner Mutter tot in seiner Wohnung gefunden. Mehrere Personen wurden außerdem verletzt, eine davon schwer. Viele der Getöteten haben einen Migrationshintergrund.

>> DAS wissen wir über den mutmaßlichen Täter <<

Der Täter griff nach Polizeiangaben am Mittwochabend gegen 22 Uhr zuerst eine Shisha-Bar am Heumarkt an. Dort seien fünf Menschen erschossen worden, heißt es von der Polizei. Anschließend schlug der mutmaßliche Todesschütze in Kesselstadt und am Kurt-Schumacher-Platz zu und tötete dort weitere Menschen. Die Ermittler gehen von einem rechtsextremistischen Hintergrund aus. Videoaufnahmen und ein Manifest, dass Tobias Rathjen hinterließ, deuten auf eine "zutiefst rassistische Gesinnung" hin.

Hanau in Hessen: Elf Menschen sterben durch Schüsse

Samstag, 22 Februar

09.24 Uhr: Die Behörden fürchten gewalttätige Reaktionen auf den den offenbar rechtsradikalen Anschlag in Hanau, berichtet die „WAZ“ unter Berufung auf Ermittlerkreise. Demnach werde damit gerechnet, dass die linksextremistische Szene sich mobilisieren werde. Man fürchte Straftaten gegen lokal AfD-Vertreter. Die Gefahr eines Racheakts aus der islamistischen Szene hingegen lasse sich derzeit nicht feststellen, heißt es in der Zeitung.

09.03 Uhr: Unter den Opfern soll auch Bilal G. gewesen sein. Zumindest, wenn es nach Gerüchten geht, die im Netz stehen. Jetzt meldet sich der totgesagte zu Wort. „Ich lebe“, sagt er und hat eine wichtige Botschaft. Mehr dazu hier >>>

Freitag, 21. Februar

20.20 Uhr: Unter dem Hashtag „SayTheirNames“ erinnern viele Nutzer auf Twitter an die Opfer des rechten Terrorakts. Sie fordern: Nicht der Täter soll im Fokus der Erinnerung stehen, sondern die Opfer.

20.00 Uhr: Gestern gingen deutschlandweit bereits Tausende auf die Straße. Auch am Freitagabend gibt es deutschen Städten wieder Gedenkveranstaltungen und Demonstrationen. In Köln gingen beispielsweise etwa 4000 Menschen gegen rechten Terror auf die Straße, In Hannover sind es rund 3000.

Vor den Spielen in Deutschlands höchster Eishockeyliga wurde den Opfern von Hanau gedacht. Vereinzelt kam es auch zu „Nazis raus“-Rufen.

17.30 Uhr: Der mutmaßliche Attentäter Tobias Rathjen soll während seiner Fahrt durch Hanau zwei der Todesopfer in ihren Autos erschossen haben. Das sagten Behördenvertreter am Freitag in einer Telefonkonferenz Mitgliedern des Innenausschusses des Bundestages, wie Teilnehmer berichteten. Nicht beantwortet worden sei hingegen die Frage, wann am Mittwochabend der erste Notruf bei der Polizei eingegangen sei.

Wie die Abgeordneten laut Teilnehmern der Besprechung erfuhren, hatte der Attentäter bis 2018 in München zur Untermiete gewohnt. Den Abgeordneten wurde den Angaben zufolge weiter mitgeteilt, Tobias Rathjen sei zuletzt arbeitslos gewesen, habe wenig soziale Kontakte gehabt und bei seinen Eltern gewohnt. Dort sollen zwei Schusswaffen gefunden worden sein, eine Sig Sauer und eine Walther-Kleinkaliberwaffe. Sein Vater habe bislang nicht vernommen werden können. Wann genau die Mutter erschossen wurde, sei noch nicht geklärt.

17.25 Uhr: Nach dem Anschlag von Hanau plädiert Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) unter bestimmten Voraussetzungen für Psychotests für Inhaber eines Waffenscheins. Er brachte in der „Bild“-Zeitung vom Samstag „ein medizinisches Gutachten oder eine ärztliche Bestätigung“ ins Gespräch. Es müsse gewährleistet sein, „dass da alles in Ordnung ist und die Verwirrung oder die Krankheit einer Person nicht zur Gefahr für die Allgemeinheit werden“.

17.01 Uhr: Als Zeichen der Anteilnahme für die Angehörigen der Opfer des Anschlags von Hanau sind am Freitag in Halle rund 30 Menschen nach Hessen gefahren. „Wir wollen den Menschen vor Ort nah sein. Das ist wichtig, dass wir ihnen zuhören, miteinander reden, und ihnen unsere Hilfe anbieten“, sagte Mamad Mohamad, Geschäftsführer des Landesnetzwerkes Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt (Lamsa), bei der Abfahrt des Reisebusses.

16.43 Uhr: War Tobias Rathjen ein Einzeltäter? Ein Detektiv packt jetzt im Gespräch mit unserer Redaktion aus >>>

15.37 Uhr: Jetzt kommt ein weiteres Detail zur Vergangenheit des Zehnfach-Mörders heraus. Eine Trainer-Legende war einst sein Fußballtrainer bei den Jugend von Eintracht Frankfurt. Mehr dazu hier >>>

14.45 Uhr: Nach Angaben des Generalbundesanwalt hatte der mutmaßliche Täter im November eine Strafanzeige an die Bundesanwaltschaft übermittelt. Dabei sei es um eine „unbekannte geheimdienstliche Organisation“ gegangen, die sich nach Überzeugung des Absenders „in die Gehirne der Menschen“ einklinke, um „das Weltgeschehen zu steuern“.

Teile dieser Strafanzeige fänden sich auch in einem „Manifest“ auf der Homepage des Verdächtigen. Allerdings habe der Mann damals keine rassistischen oder rechtsextremistischen Ausführungen gemacht, sagte Frank. Seine Behörde habe kein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

13.30 Uhr: Der mutmaßliche Täter von Hanau hat nach derzeitigem Erkenntnisstand vor seinem Anschlag am Mittwochabend mit niemandem über seine Pläne gesprochen. Bislang gebe es keine Erkenntnisse, dass der 43-Jährige vorher „mit anderen Personen geredet oder um Unterstützung gebeten hat“, sagte Generalbundesanwalt Peter Frank am Freitag in Berlin.

Es sei aber noch Gegenstand der Ermittlungen herauszufinden, ob der mutmaßliche Täter sich „in der realen Welt“ oder virtuell über das Internet über seine Pläne ausgetauscht oder Unterstützung bekommen habe, fügte Frank hinzu.

11.52 Uhr: Kriminalpsychologin Lydia Benecke sagte über Tobias R. im Gespräch mit dieser Redaktion: „Es ist offenbar bei ihm vieles zusammengekommen. Eine narzisstische Persönlichkeitsstruktur, der Glaube besser zu sein als andere, aber in der Realität deshalb eben doch oft anzuecken. Und zugleich Symptome einer schweren psychischen Erkrankung. Er nimmt Dinge anders wahr, als sie sich in der Realität darstellen.“

Laut Benecke habe er in der nationalen, rassistischen Ideologie für sich etwas entdeckt, um seine Wahrheit zu rechtfertigen. „Die Ideologie bietet ihm eine intellektuelle Art und Weise sich zu rechtfertigen. Insofern passt die Ideologie zu seiner Psyche und verstärkt sein Weltbild. Und darin sieht er letztlich die Legitimation für Gewalt.“

Seehofer erhöht Sicherheit

11.00 Uhr: Nach dem Anschlag von Hanau wird zum Schutz der Bevölkerung in ganz Deutschland die Polizeipräsenz erhöht. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) kündigte am Freitag in Berlin an, dass „sensible Einrichtungen“ wie insbesondere Moscheen verstärkt überwacht würden, zudem solle die Präsenz an Bahnhöfen, Flughäfen und im grenznahen Raum erhöht werden. Seehofer verwies insbesondere auf die Gefahr von Nachahmungstaten und sprach von einer „sehr hohen“ Gefährdungslage durch den Rechtsextremismus.

10.50 Uhr: Bei einer Pressekonferenz in Berlin hat der Generalbundesanwalt Peter Frank neue Details zu den Ermittlungen bekanntgegeben. Demnach hätten die Ermittler das Fahrzeug identifiziert des mutmaßlichen Täters identifizieren können und so die Wohnung von Tobias R. lokalisieren können. Dort sei die Mutter und der mutmaßliche Täter tot aufgefunden worden.

Die Wohnung sei inzwischen durchsucht worden, so Frank. Die Spurensicherung laufe. So soll die Frage geklärt werden, was sich in der Wohnung abgespielt habe und die Todesursache der Mutter und des mutmaßlichen Täters geklärt werden. In der Wohnung seien schon Unterlagen sichergestellt worden, die nun ausgewertet werden. Auch die zwei Waffen, für Tobias R. einen Waffenschein besaß, wurden gefunden. Hier gilt es die Frage zu klären, ob mit diesen Waffen die Tötungen durchgeführt wurden.

Die Ermittler wollen auch Funkzellenauswertungen des Handys von Tobias R. und GPS-Daten seines Wagens analyiseren. 40 Zeugen seien schon vernommen worden. Mithilfe ihrer Schilderungen soll der Tatverlauf rekonstruiert werden. Bis die Tat genau aufgeklärt werden könne, könne einige Zeit dauern. „Gründlichkeit vor Schnelligkeit“ sei hier das Gebot.

„Der dritte rechtsterroristische Anschlag in wenigen Monaten“

10.40 Uhr: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die Gewalttat von Hanau als rechtsterroristischen Terroranschlag bezeichnet. „Die Tat in Hanau ist eindeutig ein rassistisch motivierter Terroranschlag“, sagte er am Freitag in Berlin. Es sei der „dritte rechtsterroristische Anschlag in wenigen Monaten“.

09.39 Uhr: Fahnen auf Halbmast in NRW: Minister Herbert Reul hat für Freitag und Samstag wegen des Attentates von Hanau Trauerbeflaggung angeordnet. Die Anordnung gilt für alle Dienstgebäude des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände.

07.51 Uhr: Auch bei Markus Lanz drehte sich am Donnerstagabend alles um die Anschläge in Hanau. Ein Polizist stellte dabei eine erschreckende These auf. Hier weiterlesen >>>

06.26 Uhr: Die Bestürzung nach den furchtbaren Ereignissen vor zwei Tagen ist unermesslich. Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet nehmen Anteil an der Trauer. Auch AfD-Politiker Björn Höcke gehört dazu. Doch sein Tweet sorgt für heftige Kritik. Mehr dazu liest du hier >>>

Donnerstag, 20. Februar:

21.45 Uhr: Im Netz wird über einen größeren Nazi-Aufmarsch mit heftigen Ausschreitungen in Hanau geschrieben. Die Polizei hat das klar dementiert: Es gebe weder Ausschreitungen, noch eine Ansammlung rechter Kräfte in Hanau. Bei dem Video, dass in diesem Zusammenhang geteilt wird, soll es sich ebenfalls um Fake-News handeln.

Wichtiger Hinweis: Es kursieren Mitteilungen/Videos über Massenschlägereien und Aufmärsche verschiedenster Personengruppen, auch aus dem rechten Spektrum, in der Innenstadt von #Hanau. Dies können wir nicht bestätigen. Es handelt sich nach derzeitigem Stand um Fakenews! — Polizei Südosthessen (@Polizei_soh) February 20, 2020

21.38 Uhr: In ganz Deutschland gingen am Abend Tausende Menschen auf die Straße um gegen Rassismus und Hass zu demonstrieren.

Unter anderem in Berlin:

Thousands of People at Hermannplatz in Berlin out to condamn the shootings in #hanau and say no to racism. pic.twitter.com/RkzXfXoFkX — Delali Sakpa (@delalisakpa) February 20, 2020

Und Bremen:

21.33 Uhr: Aus dem Ausland gibt es ebenfalls die ersten Stimmen zum Anschlag in Hanau. US- Präsidentschaftsbewerbers Bernie Sanders twitterte, der Anschlag zeige die „tragischen Kosten“ von ausländerfeindlichem Fanatismus. Die von einem „rechten Terroristen“ begangenen „Morde“ zeigten, dass solche Kräfte ihre Macht durch das Verbreiten von „Spaltung und Hass“ festigen wollten.

19.49 Uhr: Der türkische Sender TRT veröffentlichte ein Video, in dem ein Zeuge des Anschlags in Hanau die Tat schildert. „Er hat den ersten, den er sah, in den Kopf geschossen. Er fiel zu Boden. Dann kam er zu uns und hat auf uns geschossen“, sagt Muhammed B. aus dem Krankenbett eines Krankenhauses.

Ein Blutbad mit elf Toten - Deutschland ist erschüttert. Was wir bislang zum rechtsextremistischen Terrorangriff in #Hanau wissen: pic.twitter.com/mK2EcX6JjV — TRT Deutsch (@TRTDeutsch) February 20, 2020

Auch der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat sich zu der Bluttat geäußert: „Ich bin sicher, dass die deutschen Behörden sich darum bemühen werden, den Fall mit all seinen Hintergrund zu beleuchten.“

Eklat bei Schweigeminute

18.55 Uhr: Eklat bei der Schweigeminute in Frankfurt. Nach der Bluttat im Bundesland gedachten die Fans, Spieler und Verantwortliche vor dem Europaleague-Spiel gegen Salzburg den Toten von Hanau. Doch einer oder mehrere meinten, die Gedenkminute stören zu müssen.

Die Antwort ist eindeutig: „Halt die Fr***e“ und Hunderte Fans die „Nazis raus“ riefen.

Die Reaktion der Eintracht Fans, nachdem die Schweigeminute zu Gedenken der #Hanau Opfer gestört worden ist. Gänsehaut. pic.twitter.com/wuQmZJI7HT — niolja19 (@niggo2nd) February 20, 2020

18.36 Uhr: „Viele hier sind voller Trauer, ratlos“, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Hanau. Er habe sich um einen brutalen und rassistischen Gewaltakt gehandelt. Er wandte sich mit einem dringenden Appell an die Menschen: „Zeigen sie Rücksichtnaheme, zeigen sie Solidarität.“ Dies sei das stärkste Zeichen gegen den Hass.

18.31 Uhr: Volker Bouffier (CDU), Hessens Ministerpräsident, nannte es auf der Gedenkveranstaltung einen „Tag des Schreckens und Tag es Grauens“. Es sei „etwas geschehen, was eigentlich unfassbar ist. Manchmal gibt es Situationen im Leben, da verschlägt es einem die Sprache, da ist man fassungslos.“ Man müsse alles dafür tun, dass Menschen in diesem Land ohne Angst leben könnten.

18.27 Uhr: Die Gedenkveranstaltung in Hanau beginnt. Claus Kaminsky, Oberbürgermeister in Hanau, ist tief betroffen: „Nichts ist mehr wie es war. Diese Stunden werde für immer zu den schwärzesten Stunden unserer Stadt zählen.“ Die Anteilnahme gelte Familie und Angehörigen der Opfer. Der Anschag „trifft unsere Gesellschaft, in der wir leben. Rassimsus, Hass gegen Mitmenschen hat keine Zukunft. Wir sind mehr und wir stellen uns denen als überzeugte Demokraten entgegen.

18.07 Uhr: AfD-Chef Gauland wehrt sich gegen die Mitverantwortung des Anschlags, die seiner Partei von anderen Politikern zugeschrieben wird. „Ich halte es für schäbig, in der Phase so etwas zu instrumentalisieren“, sagte er am Donnerstag in Potsdam.

Noch am Morgen, bevor sich der rechtsextreme Hintergrund der Tat andeutete, schrieb sein Partei-Kollege Georg Pazderski auf Twitter, ob „das wirklich noch das 2017 von Merkel-CDU beschworene 'Deutschland in dem wir gut und gerne leben!?“ sei.

18.05 Uhr: Nachbarn berichten, Tobias R. sei wenn durch Verschrobenheit aufgefallen. So habe er beispielsweise mitten in der Nacht die Hecke geschnitten.

18.03 Uhr: Angehörige der Opfer stehen unter Schock. Ein Verletzter berichtete gegenüber n-tv: „Als ich auf dem Boden lag und mir die Wunde zugehalten habe, da lagen neben mir Menschen, die haben ihren letzten Atemzug getätigt.“ Überall auf dem Boden sei Blut gewesen.

18.00 Uhr: Am Platz des 18. Merz in Berlin gedenken Politiker verschiedener Parteien den Opfern des grausamen Anschlags. Darunter Paul Ziemiak (CDU), Linda Teuteberg (FDP), Lars Klingbeil (SPD) und Katrin Göring-Eckardt. Mehrere hundert Menschen sind dort zum Gedenken zusammengekommen.

17.44 Uhr: N-tv will um 18 und 23 Uhr Spezialsendungen zum Anschlag zeigen, Phoenix um 18 Uhr eine Ansprache von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Hanau. Er hatte am Nachmittag die Tatorte in Hanau besucht. Danach soll zu einer Mahnwache in Berlin am Brandenburger-Tor geschaltet werden.

Es ist nicht die einzige Gedenkveranstaltung im Land. In zahlreichen Städten, im Ruhrgebiet unter anderen in Essen, Bochum und Duisburg, haben antirassistische Gruppen zu entprechenden Demonstrationen und Veranstaltungen aufgerufen. Eine erste, noch unvollständige Übersicht gibt es hier:

16.43 Uhr: Der mutmaßliche Täter aus dem hessischen Hanau hat früher auch an verschiedenen Orten in Bayern gelebt. Nach Angaben von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat der 43 Jahre alte Deutsche zeitweilig in Oberfranken und in Oberbayern gewohnt. „Zuletzt hat er sich wohl 2018 im südbayerischen Raum aufgehalten“, sagte Herrmann am Donnerstag in Friedberg im Landkreis Augsburg. Es habe aber damals keine Erkenntnisse gegeben, dass der Mann ein Extremist sei.

Was bislang bekannt ist:

Der Todesschütze eröffnet in Hanau am späten Mittwochabend zunächst vor einer Shishabar am Heumarkt das Feuer

In der Folge schießt er auch in Kesselstadt und am Kurt-Schumacher-Platz auf Menschen

Bei seinen Angriffen in der Shisha-Bars sterben neun Menschen

Spezialeinsatzkräfte fanden den mutmaßlichen Täter und seine Mutter (72) tot in seiner Wohnung

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um Tobias R. (43)

Er stellte auf seiner Homepage und auf Youtube ein Manifest und Videos online

Diese deuten laut Generalbundesanwalt auf „gravierende Indizien für einen rassistischen Hintergrund der Tat“ hin

16.35 Uhr: Laut Generalbundesanwaltschaft lag das Alter der Todesopfer zwischen 21 und 44 Jahren. Unter ihnen seien sowohl ausländische als auch deutsche Staatsangehörige.

16.02 Uhr: Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Kurdischen Gemeinde in Deutschland, Mehmet Tanriverdi, hat nach der Bluttat von Hanau gefordert, dass Menschen mit Migrationshintergrund sich in Deutschland sicher fühlen müssen. „Rechtsextremismus und Rassismus ist eine Krankheit“, sagte er am Donnerstag an einem der Tatorte in der Hanauer Innenstadt. Fünf der Opfer hätten kurdische Wurzeln. „Sie sind deutsche Staatsangehörige“, sagte er.

15.23 Uhr: Rudi Völler, auch ein Hanauer, hat sich bestürzt über die Tat in der Nacht zum Donnerstag gezeigt. „Mit Entsetzen und Bestürzung habe ich die Nachrichten von der abscheulichen Tat in meiner Heimatstadt aufgenommen. Die Betroffenheit ist groß. Mein Mitgefühl gilt den Familien und den Angehörigen der Opfer“, sagte der Sportchef des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen am Donnerstag in einer Mitteilung bei Twitter. Völler wurde vor 59 Jahren in der hessischen Stadt geboren.

15.05 Uhr: Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof Peter Frank ist vor die Presse getreten. Bei dem Anschlag seien neun Personen mit Migrationshintergrund ums Leben gekommen, sagte er. Fünf weitere Personen wurden verletzt, eine Person davon schwer.

Der Täter sei nach den Schüssen auf die Shishabars mit seiner Mutter tot in der Wohnung aufgefunden worden, "augenscheinlich" erschossen. "Neben dem mutmaßlichen Täter wurde eine Schusswaffe gefunden", so Frank. Neben wirren Gedanken und wilden Verschwörungstheorien habe der mutmaßliche Täter von Hanau eine "zutiefst rassistische Gesinnung" gezeigt, die er in Videobotschaften und seinem Manifest veröffentlichte.

Ziel der Ermittlungen, die das Bundeskriminalamt gemeinsam mit dem LKA Hessen nun führe, sei es, herauszufinden, ob es Mitwisser oder Unterstützer gab. "Dazu werden wir sein Umfeld und Kontakte abklären, sowohl im Inland als auch möglicherweise ins Ausland."

14.04: Mittlerweile wird mehr bekannt zu den Opfern des Anschlags von Hanau. Nach Angaben der türkischen Botschaft in Berlin sind auch fünf türkische Staatsbürger. Ein Sprecher der Botschaft bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Bericht der Nachrichtenagentur Anadolu, die sich auf den türkischen Botschafter in Berlin Ali Kemal Aydin berufen hatte.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan drückte den Familien der Opfer unterdessen sein Beileid aus und sagte: „Ich glaube daran, dass die deutschen Behörden alle notwendigen Anstrengungen unternehmen werden, um den Angriff in allen Aspekten zu beleuchten.“

13.06: Die Bundesanwaltschaft, die Ermittlungen nach dem Anschlag in Hanau übernommen hat, hat für 15 Uhr eine Presseerklärung angekündigt. Dort soll über den Stand der Ermittlungen informiert werden.

12.17 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel hat sich zu den Taten in Hanau geäußert: „Heute ist ein überaus trauriger Tag für unser Land." Merkel drückte den Hinterbliebenen der Opfer ihre Anteilnahme aus und

Sie habe bereits Gespräche mit Innenminister Seehofer, Justizministerin Lambrecht, Hessens Ministerpräsident Bouffier und Hanaus OB Kaminski geführt, so die Kanzlerin, die versprach: „Es wird alles unternommen, um die Hintergründe aufzuklären."

Kanzlerin Merkel: "Rassismus ist Gift!" Foto: dpa

Merkel sagte, dass es viele Hinweise auf ein "rechtsextremistisches" Motiv gebe. "Rassismus ist ein Gift, der Hass ist ein Gift. Dieses Gift existiert in unserer Gesellschaft und es ist Schuld für viel zu viele Verbrechen", so Merkel.

„Wir stellen uns denen, die versuchen Deutschland zu spalten, mit aller Entschlossenheit und Stärke entgegen."

An einem der Tatorte in Hanau haben Trauerende Kerzen abgestellt. Foto: dpa

11.50 Uhr: In Gedenken an die Getöteten in der Nachbarstadt wird Eintracht Frankfurt vor dem Europa League-Spiel am Abend gegen Salzburg eine Schweigeminute abhalten. Außerdem werden beide Teams in Trauerflor auflaufen. Das gab die Eintracht am Mittag bekannt. Auch die Mannschaften der ersten und zweiten Liga werden mit Trauerflor auflaufen.

11.43 Uhr: Die Türkei hat die Gewalttaten mit mehreren Toten in Hanau als „rassistischen Angriff“ verurteilt und eine schnelle Aufklärung gefordert. „Wir erwarten von den deutschen Behörden maximale Anstrengungen, um den Vorfall aufzuklären“, schrieb der Sprecher des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, am Donnerstag auf Twitter.

Kalin sprach von einem „rassistischen Angriff“ und „unseren Bürgern“, die bei der Tat ums Leben gekommen seien. Unter den Todesopfern sind nach ersten Erkenntnissen der deutschen Sicherheitsbehörden viele Menschen mit Migrationshintergrund. Ob unter ihnen auch ausländische Staatsbürger sind, war zunächst nicht bekannt. „Rassismus ist ein kollektiver Krebs“, fügte Kalin hinzu.

11.30 Uhr: Inzwischen haben sich auch eine Vielzahl von Politikern zu der schlimmen Tat in Hanau geäußert. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte: „Meine tiefe Trauer und Anteilnahme gelten den Opfern und ihren Angehörigen. Den Verletzten wünsche ich baldige Genesung. Ich stehe an der Seite aller Menschen, die durch rassistischen Hass bedroht werden. Sie sind nicht allein.“

Steinmeier zeigte sich aber „überzeugt: Die große Mehrheit der Menschen in Deutschland verurteilt diese Tat und jede Form von Rassismus, Hass und Gewalt. Wir werden nicht nachlassen, für das friedliche Miteinander in unserem Land einzustehen.“

Außenminister Heiko Maas (SPD) schrieb auf Twitter: „Rechtsterrorismus ist wieder zu einer Gefahr für unser Land geworden“. Er fordert: „Demokratie muss sich wehren gegen die Feinde der Freiheit.“

Auch die AfD-Politiker Alexander Gauland und Alice Weidel äußerten sich: „Das abscheuliche Verbrechen in Hanau erschüttert uns zutiefst und macht uns fassungslos. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gelten den Opfern dieser grauenvollen Gewalttat und ihren Angehörigen. Den Verletzten wünschen wir eine schnelle Genesung.“

11.07 Uhr: Inzwischen sind weitere Details bekannt: wie die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen erfuhr, sind unter den Todesopfern viele Menschen mit Migrationshintergrund. Weiter sei eine Person schwer verletzt, mehrere andere verletzt worden.

Hessens Innenminister erläuterte, der Todesschütze habe am späten Mittwochabend in zwei Shisha-Bars und in einem Kiosk das Feuer eröffnet. Auch ein Auto sei beschossen worden.

10.45 Uhr: Um 11.11 Uhr startet vielerorts der Karneval. Der Kölner Karnevalspräsident Christoph Kuckelkorn, von Beruf Beerdigungsunternehmer, sagte angesichts der schlimmen Tat in Hanau: „Im Leben und vor allen Dingen im Karneval sind die Momente der überschäumenden Freude und des Feierns und die der Trauer und die stillen Momente immer nah beieinander. Heute, in den Stunden, überwiegt bei uns allen, glaube ich, die Fassungslosigkeit.“

Auch Oberbürgermeisterin Henriette Reker sprach den den Angehörigen der Opfer, den Verletzten und allen Hanauern ihre tief empfundene Anteilnahme aus. „Hier in Köln wollen wir in den kommenden Tagen das Leben feiern, wie wir es jedes Jahr machen“, sagte die parteilose Politikerin, die 2015 selbst von einem fremdenfeindlichen Attentäter lebensgefährlich verletzt worden war. Das „furchtbare Ereignis“ in dem nur 200 Kilometer entfernten Hanau bedrücke alle Feiernden „auf ganz besondere Weise“, sagte Reker.

10.33 Uhr: Nach der Tat sei der mutmaßliche Täter tot zuhause aufgefunden worden, bestätigte Innenminister Beuth. Die Ermittler gehen demnach davon aus, dass der Mann seine 72-jährige Mutter und sich selbst erschossen hat. „Beide wiesen Schussverletzungen auf, die Tatwaffe wurde bei dem mutmaßlichen Täter gefunden“, so Beuth.

Zahlreiche Einsatzkräfte sind in Hanau vor Ort. Foto: dpa

10.20 Uhr: Der mutmaßliche Täter sei zuvor nicht im Visier der Ermittler gewesen, so Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU). Er sei weder als fremdenfeindlich bekannt gewesen noch polizeilich in Erscheinung getreten. Er soll nach ersten Erkenntnissen ein Sportschütze gewesen sein, der die Waffen legal besessen hatte.

10.18 Uhr: „Der Generalbundesanwalt stuft das Verbrechen als Verdacht einer terroristischen Gewalttat ein“, sagte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) am Donnerstag im Landtag in Wiesbaden.

Der Todesschütze sei ein 43-jähriger Deutscher aus Hanau. Er habe in zwei Shisha-Bars das Feuer eröffnet, erklärte Beuth. Die Polizei werte derzeit seine Homepage aus. „Erste Auswerteergebnisse der Homepage des vermeintlichen Täters deuten auf ein fremdenfeindliches Motiv hin.“

Der Mann habe wohl allein gehandelt. „Bislang liegen keine Hinweise auf weitere Täter vor.“ Beuth verurteilte die Tat: „Es ist ein Anschlag auf unsere freie und friedliche Gesellschaft.“

Hanau in Hessen: Am späten Mittwochabend fielen Schüsse, elf Menschen kamen ums Leben. Mit Flatterband ist der Bereich um den Tatort am Heumarkt abgesperrt. Foto: dpa

9.58 Uhr: Die Bundesanwaltschaft hat in der Nacht die Ermittlungen zur Tat in Hanau übernommen, bestätigte eine Sprecherin gegenüber dieser Redaktion. „Wegen der besonderen Bedeutung und eines möglichen ausländerfeindlichen Motivs haben wir die Ermittlungen übernommen.“ Es werden nun Spuren ausgewertet und der Ablauf konstruiert. Am Mittag will die Bundesanwaltschaft weitere Details zur Tat bekannt gegeben.

8.24 Uhr: Auf YouTube kursiert ein Video, das Tobias R. zeigen könnte. Darin spricht der Mann von einer „persönlichen Botschaft an alle Amerikaner.“ Das Video wurde offenbar in einer Privatwohnung aufgenommen.

7.40 Uhr: Es soll sich bei dem Schützen um einen Mann namens Tobias R. handeln. Dieser soll, so die „Bild“, aus rechtsradikalen Gründen gemordet haben.

7.11 Uhr: Nach Informationen aus Sicherheitskreisen sind ein Bekennerschreiben und ein Video gefunden worden. Beides werde nun ausgewertet, das Motiv sei noch unklar, hieß es am Donnerstagmorgen. Zuerst hatte die „Bild“ darüber berichtet.

7 Uhr: Die Bundesregierung ist bestürzt. Regierungssprecher Steffen Seibert twittert am Donnerstagmorgen: „Die Gedanken sind heute morgen bei den Menschen in Hanau, in deren Mitte ein entsetzliches Verbrechen begangen wurde. Tiefe Anteilnahme gilt den betroffenen Familien, die um ihre Toten trauern. Mit den Verletzten hoffen wir, dass sie bald wieder gesund werden.“

Die Gedanken sind heute morgen bei den Menschen in #Hanau, in deren Mitte ein entsetzliches Verbrechen begangen wurde. Tiefe Anteilnahme gilt den betroffenen Familien, die um ihre Toten trauern. Mit den Verletzten hoffen wir, dass sie bald wieder gesund werden. — Steffen Seibert (@RegSprecher) February 20, 2020

5.58 Uhr: Nach Zeugenaussagen zu einem Fluchtfahrzeug seien Spezialkräfte der Polizei in eine Wohnung im Stadtteil Kesselstadt eingedrungen, sagte ein Sprecher. Dort seien die beiden Toten entdeckt worden. Die Ermittlungen zu ihrer Identität seien noch nicht abgeschlossen. Angaben zu ihrer Nationalität wie zur Nationalität der neun zuvor erschossenen Menschen könnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei hatte die Zahl der Toten zunächst mit acht, am Morgen mit neun angeben. Außerdem wurden nach Polizeiangaben mehrere Menschen verletzt. (bs/ms/vh/dv mit dpa)