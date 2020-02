Hanau: Mann erschießt elf Menschen in Hessen – das wissen wir über den mutmaßlichen Täter

Schreckliche Bluttat in Hanau (Hessen).

In der Nacht zum Donnerstag hat Tobias R. in Hanau elf Menschen und anschließend sich selbst erschossen. Nach und nach kommen Details über den mutmaßlichen Täter ans Tageslicht.

Hanau/Hessen: Das wissen wir über den mutmaßlichen Todesschützen Tobias R.

Der mutmaßliche Täter von Hanau war zuvor nicht im Visier der Ermittler. Der Mann sei weder als fremdenfeindlich bekannt gewesen noch polizeilich in Erscheinung getreten, sagte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) am Donnerstag im Wiesbadener Landtag.

Die Polizei in Hanau war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Foto: Yann Schreiber / AFP)

Er verurteilte die Gewalttaten. „Das ist ein Anschlag auf unsere freie und friedliche Gesellschaft“, sagte Beuth.

Tobias R. soll rechtsradikales Bekennerschreiben verfasst haben

Wie die „Bild“ erfahren haben will, habe Tobias R. ein Bekennerschreiben verfasst. Darin soll er geschrieben haben, „dass bestimmte Völker vernichtet werden müssten, deren Ausweisung aus Deutschland nicht mehr zu schaffen sei.“

Hanau: In der hessischen Stadt soll Tobias R. zehn Menschen und dann sich selbst erschossen haben. Foto: Yann Schreiber / AFP)

Die Behörden bestätigten die Existenz eines solchen Schreibens, hielten sich zu dessen Inhalt bisher aber bedeckt. Ob Tobias R. tatsächlich von einem rechtsradikalen Motiv geleitet wurde, ist derzeit also noch unklar. Fest steht: die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen wegen „der besonderen Bedeutung und eines möglichen ausländerfeindlichen Motivs“ übernommen, wie eine Sprecherin dieser Redaktion bestätigte.

+++ Hanau in Hessen: Elf Menschen erschossen +++ Bekennerschreiben +++ Rechtsradikaler Täter? +++

Video des Todesschützen auf Youtube aufgetaucht

Zudem soll die Polizei ein Video gefunden haben, welches derzeit ausgewertet wird. Das Video ist auch bei Youtube und auf der persönlichen Webseite des mutmaßlichen Todesschützen zu sehen.

In diesem Video spricht der Mann in fließendem Englisch von einer „persönlichen Botschaft an alle Amerikaner“. Der Clip, der am Donnerstagmorgen weiter im Internet zu sehen war, wurde offensichtlich in einer Privatwohnung aufgenommen, vor wenigen Tagen wurde er ins Netz gestellt.

In dem von Verschwörungstheorien nur so strotzenden Clip sagt der Mann, in den USA existierten unterirdische Militäreinrichtungen, in denen Kinder misshandelt und getötet würden. Dort würde auch dem Teufel gehuldigt. Amerikanische Staatsbürger sollten aufwachen und gegen diese Zustände „jetzt kämpfen“.

Ein Hinweis auf eine bevorstehende eigene Gewalttat in Deutschland ist in dem Video nicht enthalten. Das Motiv des Verbrechens mit insgesamt elf Toten blieb zunächst unklar.

Tobias R. soll Lehre zum Bankkaufmann absolviert haben

Auf seiner persönlichen Webseite gibt Tobias R. an, 1977 in Hanau geboren, dann dort aufgewachsen und zur Schule gegangen zu sein. „Nach meinem Abitur habe ich den 'Zivildienst' abgeleistet und danach eine Ausbildung zum Bankkaufmann in Frankfurt gemacht. Im Wintersemester des Jahres 2000 habe ich ein BWL-Studium in Bayreuth begonnen, welches ich im Frühjahr 2007 erfolgreich abschließen konnte“, schreibt er. (vh/mit dpa)