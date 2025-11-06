Mit menschlichem Blut! Unbekannter schmiert Hakenkreuze auf Autos in Hanau

Gruseliger Fund am Mittwochabend in Hanau, Stadtteil Lamboy: An etwa 50 Autos, Hauswänden und Briefkästen entdeckte die Polizei eine beunruhigende Substanz, die sich als menschliches Blut entpuppte. Damit hatte eine bisher unbekannte Person Hakenkreuze geschmiert – ein Schock für die Betroffenen und eine Rätselaufgabe für die Ermittler.

Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch einen Mann, der gegen 22.40 Uhr ein Hakenkreuz aus roter Flüssigkeit auf der Motorhaube seines Autos in der Plantagenstraße sah. Nachdem die alarmierte Polizei den Fund untersuchte, entdeckten die Beamten mehrere weitere Fahrzeuge, die mit der seltsamen Substanz beschmiert waren. Die Polizei vermutet, dass die Aktionen gegen 16 Uhr begannen.

Hanau in Aufruhr: Blut und Nazi-Symbole

Die Beamten registrierten nach ersten Erkenntnissen knapp 50 Fahrzeuge sowie zahlreiche Hauswände und Briefkästen, die beschmiert wurden. Besonders erschreckend: Ein Vortest ergab, dass es sich bei der Substanz womöglich um menschliches Blut handeln könnte. Woher dieses stammt, bleibt unklar. Fest steht jedoch, dass Verletzte bislang nicht gemeldet wurden.

Erschüttert zeigte sich auch die Kriminalpolizei in Hanau angesichts der verwendeten Symbole. Die Ermittlungen richten sich nun gegen unbekannt, unter anderem wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (§ 86a StGB). Die Polizei tappt bislang bei den Hintergründen der perfiden Aktion im Dunkeln und sucht nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

Ermittler in Hanau bitten um Zeugenhinweise

Alle, die die Täter möglicherweise gesehen haben oder deren Eigentum ebenfalls betroffen ist, können sich bei der Polizei Hanau melden. Hinweise nehmen die Beamten des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen. Insbesondere im Bereich Plantagenstraße, Karl-Marx-Straße und Friedrich-Engels-Straße sollen sich Spuren des Täters finden.

Mehr News:

Dass das Blut in Kombination mit Hakenkreuzen verwendet wurde, sorgt für Entsetzen. Die Tat stellt nicht nur eine Sachbeschädigung dar, sondern auch einen schweren Verstoß gegen das Grundgesetz. Die Polizei in Hanau arbeitet mit Hochdruck daran, die Verantwortlichen ausfindig zu machen.

Ein Motiv ist momentan nicht erkennbar. Ob es sich um eine politische Botschaft oder bloße Zerstörungswut handelt, bleibt unklar. Die Stadt Hanau ist alarmiert, die Anwohner betroffen – und die Ermittler haben eine schaurige Spurensuche vor sich. Ein möglicher Blutspender hat sich noch nicht gemeldet.