Hamburg: Spaziergänger läuft um See – was er dann entdeckt, kann er kaum fassen

Hamburg. Einen wahrlich verrückten Fund machte ein Spaziergänger in der Nähe von Hamburg: Der Mann war in einem Naturschutzgebiet am Ufer eines Sees in Tangstedt unterwegs. Einer Gegend, die man nur zu Fuß erreichen kann. Doch offenbar war schon kurz vor ihm jemand hiergewesen.

Am Ufer des Sees entdeckte der Spaziergänger nämlich vier Tresore. Die Geldschränke waren weiß, quadratisch und hatten zuvor offenbar im Wasser gelegen, bis sie nun jemand herausgeholt hatte. Wer? Das ist eine Frage, die gerade auch die Polizei Hamburg beschäftigt. Es könnte sich womöglich um sogenannte Magnetangler gehandelt haben, die im Wasser nach alten Metallteilen suchen.

Der Finder konnte die vier Tresore von seinem Weg aus zwar sehen, aber nicht erreichen. Das Seeufer an dieser Stelle ist eingezäunt. Er rief direkt die Polizei und die Feuerwehr. Letztere konnte den Schlüssel zum Tor organisieren, durch das die Helfer zu den Tresoren gelangten.

Mit großer Mühe wurden die vier extrem schweren Geldschränke die rutschige Uferböschung hinauftransportiert. „Mehrfach rutschten die Beamten fast den Hang herunter, konnten sich aber gerade noch halten und die schweren Safes nach oben schleppen“, schreibt das „Hamburger Abendblatt“. Die Safes waren voller Wasser, was deren Gewicht noch erhöhte.

In den Tresoren finden sich wichtige Papiere und Urkunden

In den Geldschränken fanden die Polizisten dann weder Geld noch Schmuck – dafür wichtige Unterlagen wie Ausweise, Sparbücher, Fahrzeugbriefe oder Reiseunterlagen. Alles vom Wasser durchweicht. Teilweise waren diese Papiere schon zehn Jahre alt.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Tresore bei Einbrüchen gestohlen wurden, Geld und Wertgegenstände herausgenommen und die unhandlichen Behältnisse dann im See bei Hamburg versenkt wurden. Bis sie nun jemand dort fand und an Land zog.

Aus welchen Haushalten die Tresore stammen und wer hinter den damaligen Einbrüchen stecken könnte – das will die Kriminalpolizei Hamburg nun versuchen, herauszufinden.