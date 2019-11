Hamburg: Frau braucht wegen Krankheit Rollstuhl – unfassbar, was ihr die Krankenkasse rät

Hamburg. Diese Geschichte aus Hamburg macht einfach nur sprachlos. Anastasia Umrik (32) lebt mit einer Muskelerkrankung, bittet ihre Krankenkasse um Unterstützung. Was die ihr aber „raten“, ist einfach unfassbar.

+++ Hochzeit: Braut sagt ihre Hochzeit ab – der Grund ist einfach nur schrecklich +++

Hamburg: Sachbearbeiterin ist einfach nur frech

Umrik aus Hamburg ist auf den Rollstuhl angewiesen. Im Alltag hilft ihr eine Assistenz. Doch das hält die Powerfrau nicht vom Leben ab. Sie trifft sich regelmäßig mit Freunden, besucht Konzerte, ist als Trainerin tätig.

Anastasia lebt in Hamburg. Auf ihrer Twitterseite schreibt sie: „Tagsüber im Rollstuhl, nachts im Bett.“ (Symbolbild) Foto: Gesellschaftsbilder / Lukas Kapfer

Immer mit dabei: ihr Rollstuhl. Der ermöglicht Anastasia die Teilnahme am ganz normalen Leben. Da die Geräte auch irgendwann mal in die Jahre kommen, müssen in Abständen neue her. Deswegen beantragt die 32-Jährige einen neuen Rollstuhl bei der Techniker Krankenkasse. Doch die will nicht zahlen. Zumindest nicht für ein gleichwertiges Gerät. Der neue Rollstuhl soll aus dem Lager kommen, ohne Hublift. Der Lift ist Anastasia aber wichtig. So kann sie mit ihrer Assistenz auf Augenhöhe kommunizieren. Nur damit ist es ihr möglich, öffentliche Toiletten zu nutzen.

+++ Johnny Depp: Erschütternde News aus Hollywood – „Bis Weihnachten ist er tot“ +++

Anastasia: „Bitte was??“

Die Sachbearbeiterin der Krankenkasse hat eine „Lösung“. Unfassbar und menschenverachtend: Anastasia soll einfach Windeln tragen! Das am besten jeden Tag. Und bevor sie das Haus verlässt: nochmal schnell pinkeln. Auf Twitter berichtet die Hamburgerin über ihr schreckliches Telefonat. „Erstmal war ich so baff, so erstarrt und danach habe ich mehrere Stunden geweint“, schreibt sie.

Ich habe noch nie eine offizielle Beschwerde irgendwo eingereicht. Heute schon: Bei der Krankenkasse. Vorgestern klingelte nämlich mein Telefon: Erstmal war ich so baff, so erstarrt und danach habe ich mehrere Stunden geweint. Warum: Ein Thread 👇🏼 — Anastasia Umrik (@AnastasiaUmrik) November 14, 2019

Sie konnte einfach nicht mehr, kann ihre Emotionen kaum in Worte fassen. „Ich war baff. Mein Mund wurde trocken. Ich suchte nach den passenden Worten. Ich stotterte und bekam doch nichts raus. Wie... äh... BITTE WAS?!“ Sie fühlte sich diskriminiert, herabgewürdigt, einfach nicht als Mensch.

Auf Twitter richtet sie einige Worte direkt an die Techniker: „Ich habe Lust auf ein möglichst normales Leben. Und das hoffentlich ohne Windeln, denn ich brauche sie nicht.“

-----------------------------

Mehr Nachrichten aus Hamburg:

Hamburg: Häftling begegnet ehemaligen KZ-Wachmann – und reagiert beeindruckend

Hamburg: Tote Frau an Straße abgelegt – DARUM ist dieser Fall so mysteriös

Hamburg: Messerattacke am Landgericht – Polizei mit neuen Details

-----------------------------

Die Antwort folgt wenige Stunden später: „Hallo Anastasia Umrik, dass dieses Beratungsgespräch so abgelaufen ist, tut uns sehr leid. Es ist uns hier völlig klar, dass eine solche Wortwahl absolut fehl am Platz ist. Wir können uns nur dafür entschuldigen. Leider können wir ...“

Was die Techniker nicht kann? Das bleibt ein Rätsel. Die Krankenkasse hat wohl nicht gemerkt, dass die Zeichenzahl bei Twitter begrenzt ist. Auch auf Nachfrage von anderen Nutzen kommt keine weitere Reaktion.

Ihre Follower sind fassungslos. Hier einige Tweets:

@DieTechniker Ich hoffe ihr findet schnellstmöglich eine Anständige Lösung! Ihr spinnt ja wohl.@jensspahn

Von ihnen erwarte ich eine Gesundheitspolitik die dies verhindert! Die Gewährung von notwendigen Hilfsmitteln darf keine Ermessenentscheidung der Krankenkassen sein!!! — Nachthaar (@Nachthaar) November 15, 2019

😳 Das habe ich ja noch nie gehört! 😱 Was für eine Unverschämtheit, Demütig, Entwürdigend!!! 😡😡😡 DIENSTAUFSICHTSBESCHWERDE, DEN VOSTAND, CHEF... PRESSE, TV! Das geht gar nicht! Das ist ja mehr als eine Beleidigung im hohen Maße!!!!! 😡😡😡 Ich bin echt geschockt! SCH...! — ClaudiaPanthi (@ClaudiaPanthi) November 14, 2019

Das ist widerlich auf so vielen Ebenen — wheelymum (@gockeldileldu) November 15, 2019

Ohne Worte 😡 @DieTechniker wie wäre es mit weniger diskriminierenden Verhalten und mehr Schulungen im Bereich Sozialkompetenz für ihre Mitarbeiter? — SDevil (@SDevilslittle) November 15, 2019

Auch auf Facebook bekommt die Frau aus Hamburg aufmunternde Worte:

„Es tut mir so leid, das Menschen, denen das Schicksal sowieso schon genug zu Tragen gibt, sich auch noch so entwürdigend behandeln lassen müssen und um Grundrechte kämpfen.“

„Der Kommentar der Sachbearbeiterin sagt sehr viel über diese Frau aus. Die spannende Frage ist, ob das auch die Haltung der Kasse widerspiegelt.“

„Ich wünsche auch von Herzen alles Liebe. Schade, dass wir um alles kämpfen müssen. Als wäre es ein Luxus, am Leben teilzunehmen.“

„Das ist nicht nur eine Frechheit, das ist doch übelstes Mobbing!“

„Das sind diese kleinen Momente, wo man solchen Menschen wünscht, sie wären einen Monat in derselben Situation.“

„Mir fehlen die Worte! Ich bin fassungslos!“

„Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft, um sich weiterhin gegen diese Willkür von Krankenkassen und deren Sachbearbeitern durchzusetzen. Eine Frechheit, sich so zu äußern!“

+++ Volksbank mit historischem Schritt: Sparer frustriert +++

Eine förmliche, schriftliche Entschuldigung hat die Frau aus Hamburg bisher noch nicht erhalten. Auch ihr Antrag wurde noch nicht genehmigt.

Aber Anastasia gibt definitiv nicht auf. Auf Facebook versichert sie: „Ich werde laut bleiben. Für mich, aber auch für die, die die Stimme nicht erheben können.“