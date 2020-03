In Hamburg ist ein Lkw mit einer höchst provokativen Botschaft aufgefallen – die Stellungnahme des Unternehmens macht fassungslos. (Symbolbild).

Hamburg: Nazi-Aufkleber an Lkw! Speditionsfirma schockt mit ihrer Aussage

Hamburg. Autofahrer mussten sicher zweimal hinsehen, wenn ihnen dieser Lkw begegnete: „Führerhaus – Fahrer spricht Deutsch“ ist auf einem Lkw in Hamburg zu lesen. Der Spruch ist in altdeutscher Frakturschrift auf einen Sticker gedruckt, der an der Fahrertür des Wagens prangt.

Der Aufkleber auf dem Laster, der damit regelmäßig durch Hamburg fährt, drückt unverhohlenen Rechtsextremismus aus – und schreit nach einer Erklärung des verantwortlichen Speditionsunternehmens.

Hamburg: Spedition mit schockierendem Statement

Als die Hamburger Morgenpost bei der in Mecklenburg-Vorpommern ansässigen Firma nachfragte, soll das Unternehmen allerdings weder eine Entschuldigung noch eine brauchbare Erklärung abgeliefert haben.

Mit solchen Schriftzügen habe das Unternehmen keinerlei Probleme, soll eine zur Geschäftsführung gehörende Frau erklärt haben. Eine rechtsextreme Botschaft könne sie in dem Aufkleber auch nicht erkennen. Doch damit noch nicht genug.

„Es heißt ja auch Führerschein“

„Es heißt ja auch Führerschein“, fügte die Frau hinzu. Vermutlich war diese Äußerung als flapsiger Scherz gemeint – der allerdings gründlich daneben ging. Auch wolle sie laut Mopo den Mitarbeiter nicht darauf ansprechen.

Das schockiert vor allem, wenn man sich die Tatsache vor Augen führt, dass die Spedition auch Arbeitskräfte aus dem Ausland beschäftigt. „Die stören sich daran aber nicht“, habe die Geschäftsführerin behauptet. Dass andere Menschen, die den Aufkleber auf der Straße sehen müssen, sich daran sehr wohl stören, scheint sie nicht zu interessieren. (lh)