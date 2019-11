Hamburg: Messerattacke am Landgericht – Polizei mit neuen Details

Hamburg. Am Landgericht in Hamburg ist am Dienstagvormittag ein Mann bei einer Messerattacke verletzt worden. Doch nach ersten Erkenntnissen der Polizei sieht es so aus, als ob der Mann sich selbst mit dem Messer verletzte. Die Großfahndung wurde eingestellt.

Hamburg: Messerattacke vor Landgericht

Zunächst hieß es, der Täter sei flüchtig. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet, sagte ein Polizeisprecher. Auch ein Polizeihubschrauber war demnach im Einsatz, weil die Polizei von einem Messerangriff ausgegangen war.

Nach aktuellen Stand ist ein schwer verletzter Mann in das Strafjustizgebäude am #Sievekingplatz gegangen. Er wurde in ein Krankenhaus gebacht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat & die Fahndung nach dem Täter laufen. — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) October 29, 2019

Der schwer verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen, teilte die Polizei Hamburg in einer Eilmeldung bei Twitter mit.

Ein Polizist kommt aus dem Strafjustizgebäude in Hamburg. Foto: dpa

Der Bahnverkehr in der Umgebung war durch den Polizeieinsatz beeinträchtigt, sagte der Polizeisprecher.

Weitere Infos folgen. (js mit dpa)