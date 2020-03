Hamburg: Kriminelle wollen Rentner um 33.000 Euro bringen – aber DAMIT haben sie nicht gerechnet!

Hamburg. Es war ein besonders hinterhältiger, aber leider auch ein altbekannter Trick, mit dem Kriminelle einem Rentner aus Hamburg sein gesamtes Erspartes abnehmen wollten. Zum Glück kam ihnen dabei aber ein unerwarteter Held in die Quere!

Wie das „Hamburger Abendblatt“ berichtet, wurde der 83-Jährige Günther W. angerufen – von einem Mann, der sich als Polizeibeamter ausgab. Er sei Kommissar Schwarz vom Raubdezernat Hamburg, so der Anrufer, und er habe mit seinen Kollegen gerade zwei Einbrecher gefasst. Die hätten eine Liste bei sich gehabt, auf der auch sein Name stehe.

Hamburg: Rentner in Angst vor Gangsterbande

Der Hamburger Rentner war nicht naiv. Er hatte von falschen Polizisten und betrügerischen Anrufen gehört, sagte er dem „Hamburger Abendblatt“. Darum wollte er erst einmal sichergehen, dass der angebliche Kommissar wirklich bei der Polizei arbeitete. Ein völlig richtiger Ansatz – mit dem die Verbrecher allerdings rechneten.

Sie waren auf kritische Nachfragen eingestellt und hatten sich mit einem technischen Trick vorbereitet: Er würde jetzt auflegen, so der angebliche Kommissar Schwarz, dann solle Günther W. einfach kurz die 110 anrufen und dort darum bitten, mit ihm verbunden zu werden. Ein Freizeichen ertönt – scheinbar hat der Polizist aufgelegt.

Die Kriminellen waren auf alles bestens vorbereitet

Günther W. tut wie geheißen und wählt die Notrufnummer. Dort antwortet ihm tatsächlich ein Mann und bestätigt, dass Kommissar Schwarz absolut real sei. In Wahrheit ist an diesem Telefonat aber gar nichts real: Der falsche Polizist hatte niemals aufgelegt – das Freizeichen-Tuten kam vom Band. Somit wählte der Rentner auch nicht wirklich die 110. Der Kriminelle reichte einfach das Telefon an seinen Kollegen weiter.

Ein überzeugender Trick. So glaubte Günther W. dem kriminellen Kommissar natürlich, dass die Diebesbande es auf sein Gespartes abgesehen habe. Und er war erschrocken, als er hörte, dass die Gangster angeblich einen Mitverschwörer bei seiner Bank, der Hamburger Sparkasse (Haspa) hätten. Wie das „Hamburger Abendblatt“ berichtet, liegt er die ganze Nacht wach und grübelt.

Günther W. hatte Angst um sein Erspartes

Am nächsten Tag geht er entschlossen zur Bank und will all sein Geld abheben. Er kann nicht ahnen, dass er reingelegt wurde und auf dem Heimweg ganz sicher von den Gangstern überfallen werden würde. Mit 33.000 Euro in bar in der Tasche. Doch so soll es nicht kommen.

Denn der Bankberater, der an diesem Tag am Schalter steht, wird sofort misstrauisch. Er fragt nach, wofür Günther W. das Geld braucht – der behauptet, seine Tochter benötige es, um einen Kredit abzubezahlen. Er befürchtet, dass jemand bei der Bank zu den Kriminellen gehört – vielleicht genau dieser Mitarbeiter!

Wollte ein Bank-Mitarbeiter den Rentner hinters Licht führen?

Doch natürlich ist es genau umgekehrt – der Mann rettet ihm sein kleines Vermögen! Er sagt zu Günther W., dass er das Gesparte vor der Auszahlung erst auf ein anderes Konto transferieren müsse, was einen Tag dauern könne. Der Rentner akzeptiert das. Dann ruft der Bankberater die Polizei.

Die sind schnell zur Stelle und reden eindringlich mit Günther W. Dem 83-Jährigen wird klar, dass er auf eine kriminelle Masche reingefallen ist. Und dass ihn das Eingreifen des Bankberaters vor dem Verlust seines Geldes bewahrt hat. Er ist erleichtert. Nachdem die Polizei die Ermittlungen aufgenommen hat und er sich etwas beruhigt hat, ging Günther W. noch einmal zur Bank. Um sich bei dem Mann zu bedanken.

Mehr zu diesem Fall kannst du hier beim „Hamburger Abendblatt" lesen!