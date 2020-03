Hamburg Flughafen: Als die Zollbeamten das Handgepäck eines 35-Jährigen durchsuchen, sind sie fassungslos

Hamburg. Der Zoll an Flughäfen ist Überraschungen gewohnt. Allerdings eher, wenn es um die großen Koffer und Reisetaschen geht, die Touristen aus fernen Ländern mitbringen – darin entdecken sie immer wieder Erstaunliches. Am Flughafen Hamburg machten Beamte jetzt aber im Handgepäck eines Mannes einen erstaunlichen Fund.

Die meisten von uns kennen die Panik vor Flügen: Habe ich wirklich nichts mehr im Handgepäck, was verboten sein könnte? Feuerzeug? Nagelfeile? Sind alle Kosmetikartikel in winzige Fläschchen verpackt und in einem durchsichtigen Beutel verstaut? Und dann stellt man kurz vor der Sicherheitsschleuse doch noch erschrocken fest, dass man einen halben Liter Mineralwasser auf Ex austrinken muss, weil man völlig vergessen hatte, dass die Flasche noch in der Handtasche ist.

Hamburg Flughafen: Zoll macht gefährlichen Fund

Diese Gedanken machen sich fast alle Reisenden am Flughafen – ein 35-Jähriger, der vom Flughafen Hamburg aus nach Wien unterwegs war, ging die Sache allerdings entspannter an. Wobei es sich bei dem Mann aber ansonsten offenbar nicht um einen besonders entspannten Charakter handelt. Denn in seinem Handgepäck fand der Zoll – einen Schlagring.

Dabei handelt es sich natürlich eindeutig um eine Waffe, die auf keinen Fall mit in den Flieger darf. Außerdem ist es dem Waffengesetz zufolge ein verbotener Gegenstand. Der Schlagring wurde sichergestellt, die Beamten stellten Strafanzeige.

Da der 35-Jährige glaubhaft versichern konnte, dass er die Waffe nicht gegen Mitreisende oder die Crew einsetzen wollte, durfte er anschließend dennoch weiter nach Wien fliegen.

Ein zweiter Fall hielt die Beamten auf Trab

Noch ein weiterer Fall sorgte am Flughafen in Hamburg für Aufregung: Ein 23-Jähriger wollte nach London fliegen. Bei der Ausweiskontrolle stellten die Beamten allerdings fest, dass er seit mehreren Wochen wegen Trunkenheit am Steuer von der Polizei gesucht wurde. Er hatte seine Geldstrafe nicht gezahlt.

Nur die Zahlung des ausstehenden Betrags – inzwischen plus 575 Euro Verfahrenskosten – konnte ihn vor dem Gefängnis bewahren. Da er das Geld nicht dabei hatte, rief er einen Freund an und bat diesen, das Geld bei der Polizei abzuliefern. Die Summe belief sich auf insgesamt 8375 Euro. Der Freund kam der Bitte nach, der Mann entging 30 Tagen Haft.

Der Haftbefehl war nicht das einzige Problem des Mannes

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten dann jedoch ein Röhrchen mit einer kleinen Menge Kokain bei dem 23-Jährigen. Deshalb wurde nun Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gestellt. Anschließend wurde ihm die Weiterreise nach London erlaubt – seinen Flug hatte der nicht besonders gesetzestreue Pechvogel da aber längst verpasst.