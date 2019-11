Hamburg: Betrunkener torkelt in Gleisbett – die Reaktion dieser Frauen ist heldenhaft

Hamburg. Diese Reaktion in Hamburg ist wirklich heldenhaft! Am Montag stürzte um 15.03 Uhr an der S-Bahn-Haltestelle Landungsbrücken ein Mann (45) ins Gleisbett. Bevor sich die S3 nähert, kommen zwei Frauen aus Hamburg zu Hilfe, berichtet „Bild“.

Hamburg: Mann betrunken

Als der Mann auf den Gleisen in Hamburg liegt, zögern zwei Frauen nicht lange. Wenige Meter vor dem einfahrenden Zug springen die Frauen hinterher. Mit aller Kraft ziehen sie den Mann auf den Gehweg.

Der Lokführer reagiert sofort. Bundespolizei-Sprecher Ronny von Bresinski: „Er musste eine Notbremsung einleiten.“ Der Bremsweg wäre zu lang gewesen, hätte den Mann voll erwischt.

Der Mann war sichtlich betrunken, torkelte am Bahnsteig. Bei der Vernehmung gab er an, übernächtigt zu sein. Aber: Er hatte etwa ein Promille Alkohol im Blut.

Die Bundespolizei ermittelt laut „Bild“ nun in Hamburg wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Die beiden Frauen sind verschwunden. Der Mann konnte sich nicht mehr bedanken.